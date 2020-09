In den vergangenen Monaten ist lange unklar gewesen, ob es die DTM in Zukunft überhaupt noch geben wird. Zumindest diese Zweifel sind nun aber ausgeräumt, auch im kommenden Jahr geht die Rennserie an den Start, wird sich mit der Einführung von GT-Fahrzeugen aber revolutionieren. Und fest steht nun auch, dass Sat.1 weiterhin als TV-Partner der DTM an Bord bleiben wird. Die Rennen werden also auch künftig beim Sender zu sehen sein.

Die DTM-Dachorganisation ITR erklärt in einer Pressemitteilung, die Zusammenarbeit mit Sat.1 sei ein "wesentlicher Baustein" für die Saison 2021. Die Rennserie ist seit 2018 beim Privatsender zu sehen, davor wurde sie jahrelang im Ersten übertragen. An die Zuschauerzahlen früherer Jahre kommt die DTM seit 2018 nicht heran und oft verfehlt Sat.1 mit den Rennen auch den eigenen Senderschnitt. Manchmal läuft es aber auch recht gut, so wie am vergangenen Samstag, als beim Rennen auf dem Nürburgring 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin waren. Einen Tag später waren es beim zweiten Rennen aber nur noch 5,8 Prozent.

Und so ist die DTM weiterhin kein großer Erfolg für Sat.1. Doch beim Sender gibt man sich mit den Quoten zufrieden. "Die Entwicklung der DTM-Quoten ist weiterhin sehr erfreulich", sagt "ran"-Sportchef Alexander Rösner. Das Rennen am vergangenen Samstag habe einen Bestwert bei den 14- bis 49-Jährigen aufgestellt, so Rösner. "Das kann gerne so weiter gehen. Wir freuen uns schon jetzt auf die neue Saison 2021." Marcel Mohaupt, Managing Director, ITR GmbH, sagt, Sat.1 sei ein "starker, engagierter TV-Partner für den deutschsprachigen Raum". Es sei gut, dass die DTM weitergehe und der Vertrag mit Sat.1 weiterlaufe.

Mehr Motorsport in Sat.1

Im kommenden Jahr wird es mit der DTM-Verlängerung noch mehr Motorsport als bislang im Programm von Sat.1 zu sehen geben. Vor einigen Wochen wurde schließlich auch bekannt, dass der Sender im nächsten Jahr die Formel E übertragen wird. Bereits ab Januar 2021 werden die ersten Rennen beim Sender zu sehen sein (DWDL.de berichtete).