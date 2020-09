Das ZDF hat die Ausstrahlung neuer "Bergretter"-Folgen angekündigt. Ab dem 12. November ist die Serie wie gehabt immer am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr zu sehen. Gezeigt werden vorerst aber nur fünf frische Folgen, in den letzten beiden Jahren waren es noch sieben Episoden, davor sechs. Gedreht hat die ndF neue deutsche Filmgesellschaft seit Februar dieses Jahres - ein Großteil fiel also in die Zeit der Corona-Pandemie. Es ist davon auszugehen, dass es im kommenden Jahr weitere neue Folgen zu sehen geben wird. Angekündigt waren für Staffel zwölf insgesamt sieben Folgen sowie ein Special.

Im November kehren die "Bergretter" zurück auf ihren angestammten Sendeplatz. Dort startet in dieser Woche die neue Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten". Ende Oktober gibt’s dann noch zwei Wochen, in denen das ZDF den Donnerstag mit Filmen bespielt, bis dann die "Bergretter" wieder zum Einsatz kommen.

Die ndF-Serie war auch zuletzt noch ein sicherer Quotenbringer für die Mainzer. Im Schnitt sahen 2018 und 2019 mehr als fünf Millionen Menschen pro Folge zu, die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen damit weit über dem Senderschnitt. Am 28. November des vergangenen Jahres fuhr die Serie beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren mit 10,2 Prozent zudem einen Rekord ein.

Zum Auftakt in die neue Staffel wird’s übrigens wieder mal dramatisch: An der Huber-Alm-Seilbahn bahnt sich eine Katastrophe an. Ein Erpresser droht mit der Sprengung des Halteseils und ahnt dabei nicht, dass auch seine hochschwangere Tochter in der Gondel sitzt. Trotz der Gefahr lässt sich Katharina zur schwangeren Anna, deren Freund und Mutter ebenfalls in der Gondel sind, abseilen. Die Wehen setzen ein, und es ist an Markus und dem Team der Bergrettung, schnell den Erpresser zu finden.