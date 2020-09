Erst seit 2018 wird der Venice TV Award verliehen. Und nachdem Deutschland im vergangenen Jahr komplett leer ausging, gab es in diesem Jahr wieder mehr Grund zur Freude. In der Kategorie Best Use of Technology wurde nämlich die 4K Ultra HD Unitel-Produktion der Oper "Rigoletto" mit Gold ausgezeichnet. Verantwortlicher Sender war der ORF. In der internationalen Jury saßen für Deutschland Markus Schäfer, CEO All3Media Deutschland, sowie Nataly Kutiabor, Producer Ufa Fiction.

Darüber hinaus gab es für Deutschland in Venedig auch noch sieben Nominierungen. In der Kategorie Bester TV-Film waren das "Der Sommer nach dem Abitur" (Ziegler Film) und "Die Ungewollten" (UFA Fiction). Letztlich musste man sich hier aber dem französischen Film "Broken Man" geschlagen geben. Als beste TV-Serie wurde die Sky-Produktion "New Pope" mit Jude Law und John Malkovich ausgezeichnet, aus Deutschland war hier noch "Charité" nominiert.

Als beste Comedy-Serie wurde "Breeders" von Sky geehrt, hier war auch die Sat.1-Serie "Think Big" von ITV Studios Germany nominiert. Die Deutsche Welle erhielt zwei Nominierungen, einmal für die Produktion "Baking Bread"’ in der Kategorie Light Entertainment und einmal für "Night Grooves mit Kiefer Sutherland" in Performing Arts. In der Kategorie New Talent wurde zudem eine Arbeit der Kunsthochschule für Medien Köln von Fabian Bohn und Michael Schaff nominiert.

Das beste Reality-Programm stammt übrigens auch Brasilien, hier wurde "Survival Days" ausgezeichnet. Das insgesamt erfolgreichste Land beim Venice TV Award 2020 war Großbritannien mit vier Gold-Auszeichnungen, zwei davon gingen an Sky, jeweils eine erhielten BBC und ITV.