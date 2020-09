Nach 15 Jahren in Diensten von NBC Universal Global Networks hat Katharina Behrends nun ihren Abschied angekündigt. Sie verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen, heißt es in einer Mitteilung. Behrends leitete ab 2008 als Managing Director das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz, später kam auch noch die Verantwortung für zehn weitere Länder in Benelux und Osteuropa hinzu. NBC Universal Global Networks betreibt hierzulande die Sender Universal TV, Syfy, 13th Street und E! Entertainment, dazu kommen eine Reihe von Branded SVOD-Services.

Gänzlich überraschend kommt der Schritt, über den in der vergangenen Woche auch schon "Clap" berichtet hatte, nicht: NBC Universal hatte hierzulande zuletzt einen Teil seiner Eigenständigkeit eingebüßt, nachdem im Sommer 2018 die NBC-Mutter Comcast den Sky-Konzern übernommen hatte und die beiden Medien-Töchter zusammengelegt hat. Hierzulande musste das kleine Team von Katharina Behrends von der Münchner Innenstadt zu Sky nach Unterföhring ziehen - und bekam im Zuge dessen auch bereits @sky.de-Mailadressen. Katharina Behrends berichtete seither an den Sky-Chef. Trotzdem wird es den Posten des Managing Directors bei NBC Universal Deutschland auch weiterhin geben, die Nachfolge wolle man zeitnah bekannt geben.



Devesh Raj, CEO von Sky Deutschland, sagt: "Wir respektieren die Entscheidung von Katharina Behrends. Sie hat in den vergangenen 15 Jahren maßgeblich zum Erfolg des Pay-TVs im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus beigetragen. Ich danke Katharina für ihr außerordentliches Engagement und die große Leidenschaft, mit der sie für ihr Team und die NBCU-Sendermarken tätig war. Für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünsche ich ihr alles Gute und viel Erfolg."

Katharina Behrends kommentiert ihren eigenen Abschied so: "Nach 15 Jahren ist mir meine Entscheidung nicht leichtgefallen. Ich hatte bei NBC Universal die Gelegenheit, die Transformation unseres Geschäfts in die digitale Angebotswelt auch international maßgeblich zu gestalten und das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich weiterzuentwickeln. Das war eine großartige und auch immer wieder aufs Neue inspirierende Aufgabe, der ich mich sehr gerne gestellt habe. Mit diesen Erfahrungen ist es nun an der Zeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen. Mein Dank gilt meinen tollen Mitarbeitern und ich danke dem Sky-Managementteam für seine große Unterstützung und die stets sehr professionelle und angenehme Zusammenarbeit."