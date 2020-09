Nachdem sich Sat.1 im Juli und August überraschend zwei Monate an der Spitze unseres Frische-Rankings gehalten hat, ging's im September nun wieder bis auf Rang 4 runter. Ohne "Promi Big Brother" sank dort der Frische-Anteil im Abendprogramm (für unseren Frische-Index werten wir jeden Monat den Anteil an Free-TV-Premieren und Erstausstrahlungen in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht aus) leicht ab - allerdings lag er noch immer bei gut zwei Drittel und damit einem für Sat.1-Verhältnisse noch immer ziemlich hohen Niveau. Zum Vergleich. Im September 2019 waren es noch acht Prozentpunkte weniger.

Doch die üblichen Top 3 sind nun ein Stück weit wieder aus ihrer sommerlichen Zurückhaltung erwacht, das ZDF setzte sich mit 86 Prozent Frische-Anteil nun wieder klar an die Spitze - ein Zuwachs um 30 Punkte im Vergleich zum August. RTL schob sich noch knapp am Ersten vorbei auf Platz 2. RTL ist aber auch der einzige der drei Sender, der seinen Frische-Anteil im Vergleich zum Vorjahr steigern konnte - zum Teil allerdings mit Verwertung von TVNow-Formaten, die in dieser Auswertung trotzdem als TV-Erstausstrahlung gewertet werden.

Größter Aufsteiger des Septembers ist aber ohne Frage RTLzwei. Nachdem der Sender über den Sommer auf minimalster Sparflamme betrieben wurde, explodierte der Frische-Anteil im September von 12 auf 64 Prozent - damit lag man also nur knapp hinter Sat.1 und noch vor ProSieben und Vox, die ihren Frische-Anteil ebenfalls hochfuhren und bei 56 bzw. 58 Prozent lagen. Zum starken RTLzwei-Abschneiden trug maßgeblich "Love Island" bei, das an sechs von sieben Tage pro Woche am späten Abend für frisches Programm sorgte - in einer Programmzone also, die RTLzwei in diesem Jahr sonst fast ausschließlich mit Wiederholungen füllte. Dazu kehrten auch in der Primetime wieder viele Formate mit neuen Folgen zurück.

FIX-Punkte

September 2020 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

September 2019 Jahresschnitt '20

(vs 01-09/19) ZDF 86 von 100 +29 -1 73

( -7 ) RTL 79 von 100 +16 +7 71

( +0 ) Das Erste 78 von 100 +14 -6 75

( -1 ) Sat.1 66 von 100 -7 +8 53

( +2 ) RTLzwei 64 von 100 +52 +16 28

( -3 ) ProSieben 60 von 100 +26 +7 48

( +3 ) VOX 56 von 100 +9 +7 40

( -5 ) kabel eins 29 von 100 +1 -7 23

( -3 )

Frische-Index-Verlauf bis September 2020 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.