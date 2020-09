am 30.09.2020 - 10:27 Uhr

RTL hat den Start der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau" in Aussicht gestellt. Die neuen Ausgaben starten am 26. Oktober und sind dann immer montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Neun Ausgaben hat RTL von UFA Show & Factual produzieren lassen. Pferdewirtin Denise und neun männliche Landwirte suchen in den neuen Ausgaben das vermeintlich große Liebesglück.

Bereits vor einigen Tagen hatte RTL angekündigt, dass "Wer wird Millionär?" im Oktober vom Montag- auf den Dienstagabend wechseln wird, um dort gegen die ProSieben-Show "The Masked Singer" anzutreten. Am Montag, den 19. Oktober, zeigt RTL deshalb eine neue Ausgabe von "Team Wallraff - Reporter undercover", eine Woche später übernimmt dann eben "Bauer sucht Frau" den Sendeplatz.

"Bauer sucht Frau" war auch in den vergangenen Jahren ein wichtiger Quotenbringer für RTL. Die Staffel im vergangenen Jahr erreichte im Schnitt mehr als fünf Millionen Zuschauer, das schafft mittlerweile nicht einmal mehr Günther Jauch mit "Wer wird Millionär?". Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren die liebeshungrigen Bauern im vergangenen Jahr mit fast 20 Prozent Marktanteil ein schöner Erfolg für die Kölner. Zwar hat auch "Bauer sucht Frau" in den zurückliegenden Jahren ein wenig an Zuspruch eingebüßt, das Format ist aber ohne Frage einer der Leuchttürme von RTL.

Strahlt RTL alle neun Ausgaben von "Bauer sucht Frau" ohne Unterbrechung aus, würde am 21. Dezember und damit kurz vor Heiligabend das Staffelfinale zu sehen sein. RTL hatte schon vor einigen Tagen angekündigt, dass "Wer wird Millionär?" noch im Dezember auf seinen angestammten Sendeplatz am Montagabend zurückkehren soll (DWDL.de berichtete).