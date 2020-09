am 30.09.2020 - 11:20 Uhr

Bei PŸUR - so die Marke, unter der Tele Columbus sein Kabelangebot macht, sind im Rahmen einer neuen Kooperationsvereinbarung mit der Mediengruppe RTL Deutschland ab sofort auch die Sender VoxUp, RTLplus und Toggo Plus in HD und SD sowie die Pay-TV-Kanäle RTL Crime HD, RTL Living SD und Geo Television HD verfügbar. Darüber hinaus wird auch RTL UHD eingespeist und ist für Kunden mit gebuchtem HD-Paket empfangbar. Die neue Vereinbarung schafft zugleich auch die Grundlage für die interaktive Nutzung von Inhalten der Mediengruppe RTL auf der digitalen TV-Plattform von Tele Columbus.

© MG RTL D / Boris Breuer

Die zusätzlichen Free-TV HD-Programme werden für alle PŸUR Bestands- und Neukunden in den entsprechenden Free-TV HD-Paketen freigeschaltet. Die neuen Pay-TV-Sender sind künftig in den aktuell vermarkteten Pay-TV-Paketen sowie in vielen Bestandskundenpaketen nutzbar.