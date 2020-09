Die Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group schrumpft wieder. Nachdem Andrea Wasmuth im Sommer noch in das oberste Führungsteam des Verlags berufen wurde, scheidet Gerrit Schumann jetzt daraus aus. Bereits zu Ende September verlässt er den Konzern, soll dem Unternehmen aber noch bis Jahresende "verbunden bleiben", um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen.

Schumann kam im Januar 2017 vom Musik-Streamingdienst Deezer zur Handelsblatt Media Group, als Chief Digital Officer verantwortete er seither den digitalen Wandel des Verlags. Und ganz offensichtlich hat er das zur Zufriedenheit der Gesellschafter erledigt. "Da Herr Schumann sämtliche wesentlichen Milestones bereits seit langem erreicht bzw. strukturell aufgesetzt hat, möchte er sich wieder seinen in den letzten Jahren erheblich reduzierten sonstigen unternehmerischen Aktivitäten intensiver widmen und seine ausgewiesene digitale Expertise verstärkt in anderen, neuen unternehmerischen Aktivitäten einbringen", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Im vergangenen Jahr hat der Konzern unterhalb der Geschäftsführung eine Geschäftsleitung installiert. Das ist geschehen, um Bürokratie abzubauen und Aufgaben zu dezentralisieren. Fragen sollten im Unternehmen schnell dort beantwortet werden, wo sie anfallen. Heute sei ein "breiter Führungskreis" jenseits der Geschäftsführer etabliert. "Die Handelsblatt Media Group verfügt mittlerweile, über die Geschäftsführung hinaus, über hervorragende Expertise, Teams und Talente, um die Modernisierung und Digitalisierung des Unternehmens kraftvoll in die nächste Phase zu bringen", so das Unternehmen.