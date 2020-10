Bei der Ordensverleihung zum Tag der Deutschen Einheit wurden am Donnerstag sieben Frauen und acht Männer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für ihre Verdienste um die Gesellschaft ausgezeichnet. Darunter auch Virologe Christian Drosten und Mai Thi Nguyen-Kim, "die Chemikerin und Journalistin, die junge Menschen für die Welt der Wissenschaft begeistert und ihnen in der Krise per Video vermittelt hat, wie und warum sich das Virus ausbreitet", wie Bundespräsident Steinmeier es in seiner Rede formulierte.

Nguyen-Kim und Drosten würden "mit ihrer Arbeit das Vertrauen in die Wissenschaft stärken, und sie stärken das Vertrauen in eine Politik, die sich an wissenschaftlichen Befunden orientiert, statt sich von Fake News oder Verschwörungsmythen treiben zu lassen." Es ist die vorläufig höchste Ehre in einem Jahr, in dem sich Mai Thi Nguyen-Kim mit ihrer Wissenschaftsvermittlung bereits zahlreiche Auszeichnungen und Aufmerksamkeit verdient hat.

© getty images / Sohn Mai Thi Nguyen-Kim ist seit Donnerstag Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.

Über extrem erfolgreiche Videos ihres vom SWR für Funk produzierten YouTube-Kanals maiLab, einen als WDR-Journalistin zugelieferten Kommentar in den "Tagesthemen" im April und danach zahlreichen Gastauftritten, Interviews und Podcasts wurde Mai Thi Nguyen-Kim an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Verständlichkeit eine der prominentesten Stimmen der Aufklärung und Information in der Corona-Pandemie. Aber sie ist schon länger medial unterwegs.

Die promovierte Chemikerin ist bereits seit 2015 bei YouTube aktiv, moderiert seit 2018 auch beim WDR im Wechsel mit Ralph Caspers das etablierte Wissenschaftsmagazin "Quarks". Für ihre Arbeit wurde Nguyen-Kim bereits 2018 mit dem Grimme Online Award, Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus sowie Deutschen Webvideopreis ausgezeichnet. 2019 folgte der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, in diesem Jahr dann der Heinz Oberhummer-Award für Wissenschaftskommunikation, den Goldene Kamera Digital Award in der Kategorie Best of Information sowie den Förderpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises 2020.

Hochdekoriert und extrem gefragt

All das macht Nguyen-Kim nicht nur zu einer hochdekorierten Wissenschaftsjournalistin. Es macht sie auch zu einer der gefragtesten Frauen im deutschen Fernsehen. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de steht Nguyen-Kim vor einem Wechsel zum ZDF, nachdem ihr bisheriger Haussender WDR sie nicht halten konnte. Ganz fremd ist ihr das ZDF nicht: Bis zum Frühjahr 2019 stand sie gelegentlich für den Youtube-Kanal "Terra X: Lesch & Co" vor der Kamera.



Bei den Sendern gibt es dazu zunächst keine Bestätigung, aber auch kein Dementi. Auf eine Anfrage des Medienmagazins DWDL.de zum Wechsel von Nguyen-Kim teilt die Pressestelle in Mainz mit: "Das ZDF kommentiert die Spekulationen zu dieser Personalie nicht." Beim WDR in Köln heißt es auf Nachfrage: "Dazu können wir leider nichts sagen." Mai Thi Nguyen-Kim selbst ließ eine Anfrage am Donnerstag zunächst unbeantwortet. Ihren Funk-Kanal MaiLab, angesiedelt beim SWR, könnte sie vermutlich auch bei einem Wechsel zum ZDF fortführen, das schließlich ebenfalls an Funk beteiligt ist.

Für "Quarks" müsste der WDR wiederum Ersatz finden, falls Ralph Caspers das Format nicht alleine übernehmen soll. In der ARD herrscht intern hörbarer Unmut über den Verlust einer so hochdekorierten Kollegin wie Mai Thi Nguyen-Kim, der Jörg Schönenborn (WDR-Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung) und einer fehlenden Perspektive für Nguyen-Kim angelastet wird. Während der NDR durch den Podcast mit Virologe Drosten in der Corona-Pandemie punktete, war Nguyen-Kim der sichtbarste Beitrag des WDR in diesem erklärungsbedürftigen Jahr 2020 - und zieht jetzt weiter.

ZDF will Angebot an Wissenschaftsformaten ausbauen