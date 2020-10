am 01.10.2020 - 11:09 Uhr

Schon vor einigen Monaten hatte Joyn, die Streamingplattform von ProSiebenSat.1 und Discovery, eine neue Serie mit dem Titel "Stichtag" angekündigt. Nun gibt es einen Veröffentlichungstermin: Am 12. November werden die zehn Folgen der Coming-of-Age-Serie auf der Plattform veröffentlicht. "Stichtag" wird dann kostenlos für alle Joyn-Nutzer verfügbar sein, wandert also nicht in den Premium-Bereich.

Inhaltlich geht es um einen Stichtag Ende der Ferien. Denn wer zu diesem Termin noch Jungfrau ist, läuft am ersten Schultag nackt über den Schulhof. Was als harmlose Wette beginnt, entwickelt sich für die Teenie-Clique jedoch schnell zu einem gefährlichen Wettkampf gegen die Zeit. Als der Druck und die Erwartungen steigen, wird aus der eigentlich schönsten Nebensache der Welt für die Clique und deren Freundschaft eine belastende Herausforderung. Dass ihr Vorhaben nicht ungefährlich ist, merken die Freunde leider viel zu spät.

Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production, sagt zur neuen Serie: "'Stichtag' ist neu, provokant und hat keine Angst vor Tabus. Mit der ersten Staffel thematisieren wir Sexualität in der heutigen Jugend mit Figuren aus einer Münchner Großwohnsiedlung. Um die Serie so authentisch wie möglich zu erzählen, haben wir das Ensemble in einem aufwändigen Streetcasting zusammengestellt."

Zu sehen ist in der Serie unter anderem Melina Celine, die mit 2,3 Millionen Followern auf TikTok und mehr als 840.000 Abonnenten auf Instagram eine einflussreiche Influencerin ist. In "Stichtag" ist die 18-Jährige als Samira zu sehen. Diese ist auch Teil der Clique und bekommt die harten Konsequenzen der Challenge am eigenen Leib zu spüren. Produziert wurde die Joyn-Serie von smac media.