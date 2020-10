Simon Tanschek ist seit dem 1. Oktober Unterhaltungschef bei der Produktionsfirma south&browse, konkret firmiert er künftig unter dem Titel Head of Entertainment, außerdem arbeitet er als Creative Producer für die all3media-Tochter. Zu seinem Aufgabenbereich zählen auch Formatlizenzen und Kooperationen innerhalb der all3media-Gruppe. Tanscheks Position ist vom Unternehmen neu geschaffen worden.

Tanschek hat in der Vergangenheit viele Entertainment-Formate sowohl auf Sender-, als auch auf Produzentenseite verantwortet. Bis Ende 2018 war er fünf Jahre lang in der Mediengruppe RTL als Executive Producer für Formate wie "Die Bachelorette" und "Team Ninja Warrior" zuständig. Zwischen 2010 und 2013 war er Producer und Chefrealisator bei Constantin Entertainment, wo er das mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Format "Stellungswechsel" mitentwickelte und mit internationalen Teams realisierte. Seine berufliche Karriere startete er vor rund 20 Jahren als Redakteur bei RTL und später als Realisator und Redaktionsleiter bei CNC in Köln.

south&browse-Geschäftsführer Tom Gamlich sagt: "Da wir Formate selbst entwickeln, suchen wir stets den Mix aus kreativ, strategisch und handwerklich. Neue Ideen zu finden, für einen Sender zu formatieren und dafür eine attraktive Umsetzung zu schaffen – das sind Macher-Fähigkeiten, die wir bei south&browse brauchen. All das bringt Simon mit. Mit seiner langjährigen Erfahrung sowohl auf Sender- als auch auf Produzentenseite wird er innovative Impulse geben, um unser Geschäft voranzubringen."

Simon Tanschek bezeichnet south&browse als "eines der spannendsten Labels am Markt". Das Unternehmen treffe den Nerv der Zeit, in der Streamer und Sender verstärkt nach lokalen Eigenentwicklungen und der individuellen Ansprache des Zuschauers suchen würden. "Ich freue mich an Bord eines Teams zu sein, das Qualitätsbewusstsein und Unterhaltungswert verbindet."

Insgesamt zehn neue Mitarbeiter

Aber auch neben der Position des Unterhaltungschefs ist south&browse in den vergangenen Monaten personell gewachsen. So hat man zuletzt zehn MitarbeiterInnen für die Bereiche Redaktion, Kamera und Postproduktion an Bord geholt. "Wir legen großen Wert auf die Talente unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei uns können sie sich parallel zu laufenden Projekten auch vor der Kamera, als Sprecher/innen oder im eigenen Studio beweisen. Uns ist es wichtig, dass junge Talente alle Facetten der Produktionspraxis kennen", so Tom Gamlich.