am 01.10.2020 - 14:04 Uhr

Marieke Reimann verlässt die Zeit Verlagsgruppe. Die 33-Jährige war seit Januar 2018 Chefredakteurin des Jugendportals "ze.tt", das bis Jahresende zu einer Rubrik bei "Zeit Online" zurückgebaut wird (DWDL.de berichtete). Schon im Sommer hieß es, Reimann solle den Übergang begleiten, zu ihren weiteren Aufgaben sei man im Gespräch. Diese Gespräche sind offenbar nicht sehr fruchtbar verlaufen - Reimann geht nun auf eigenen Wunsch, wie der Verlag mitteilt.

Eine Nachfolgerin für die Aufgaben bei "ze.tt" hat der Verlag bereits gefunden, Tessa Högele übernimmt den Job. Sie firmiert künftig allerdings nicht als Chefredakteurin des Angebots, sondern als leitende Redakteurin. Högele ist seit 2019 Politik-Redakteurin bei "ze.tt" mit den Schwerpunkten Junge Perspektiven auf deutsche Innenpolitik und Antisemitismus.

Christian Röpke, Chief Digital Officer der Zeit Verlagsgruppe und Geschäftsführer von "Zeit Online", sagt: "Marieke Reimann hat mit ze.tt in der deutschen Medienlandschaft einzigartige Impulse gesetzt. In den vergangenen fünf Jahren, davon zweieinhalb Jahre als Chefredakteurin und zwei Jahre als stellvertretende Chefredakteurin, hat sie sich unermüdlich für eine diversere Berichterstattung eingesetzt und mit ihrem Team eine große Fangemeinde in der Millennial-Zielgruppe aufgebaut. Vermeintliche Randthemen, darunter die Berichterstattung über Ostdeutschland oder Black Lives Matter, etablierte sie im Tagesprogramm. Wir bedauern es sehr, dass sie die Zeit Verlagsgruppe verlässt, und danken ihr von Herzen. Mit Tessa Högele übernimmt eine großartige junge Kollegin. Sie wird die Themen, für die ze.tt steht, weiter vorantreiben."

Wann genau "ze.tt" zu einer Rubrik bei "Zeit Online" wird, ist noch nicht klar. Bislang wird die Seite regelmäßig aktualisiert, das soll nach dem Übergang nicht mehr so sein. Dennoch soll "ze.tt" als Archivseite online bleiben.