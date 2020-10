Schon vor einigen Tagen hatten wir berichtet, dass RTL "Wer wird Millionär?" ab dem 20. Oktober dienstags zeigt. Das ist für die Quizshow relativ ungewöhnlich, ist sie doch eigentlich immer am Montagabend zu sehen. Doch RTL will es ProSieben bei der neuen "The Masked Singer"-Staffel möglich schwer machen, deshalb schickt man eines seiner größten Quoten-Schwergewichte auf den Dienstag.

Nun hat RTL seine Planungen noch einmal leicht geändert. Wie der Sender jetzt nämlich angekündigt hat, handelt es sich bei den "Wer wird Millionär?"-Ausgaben ab dem 20. Oktober nicht um klassische Folgen, sondern um Prominentenspecials. Die sind jedoch nicht neu, RTL wiederholt einfach alte Promi-Ausgaben aus den vergangenen Jahren.

Am 20. Oktober geht’s los mit dem Promispecial, das erstmals im Juni 2019 zu sehen war. Damals sahen sich 5,34 Millionen Menschen an, wie sich Julius Brink, Smudo, Sophia Thomalla und Tim Mälzer auf dem Stuhl von Günther Jauch schlugen. Am 27. Oktober wiederholt RTL das "Wer wird Millionär?"-Special mit Olli Dittrich, Chris Tall, Götz Otto und Dunja Hayali aus dem Juni 2018. Das kam damals auf 5,45 Millionen Zuschauer. Die Promispecials sind deutlich länger als die regulären Ausgaben - es wird über den ganzen Abend hinweg also ein Kampf zwischen Jauch-Wiederholung und der ProSieben-Musikshow.

Im Frühjahr, als ProSieben die zweite Staffel von "The Masked Singer" zeigte, verschob RTL seinen Quizshow-Klassiker schon einmal auf den Dienstag, dort musste Günther Jauch dann zusätzlich noch in Konkurrenz mit "Die Höhler der Löwen" treten. Neben einem Ausreißer auf (vorläufig gewichtete) 9,3 Prozent Marktanteil, lagen die beiden anderen "Wer wird Millionär?"-Ausgaben damals bei zweistelligen Marktanteilen in der Zielgruppe. Für die ProSieben-Show lief es gleichzeitig deutlich besser. An zwei von drei Abenden hatten die maskierten Sänger sogar insgesamt mehr Zuschauer als "Wer wird Millionär?". Bleibt abzuwarten, wie sehr das Publikum auf alte Promispecials der Quizshow gewartet hat.