Sky und DAZN haben die anstehenden Spiele der Gruppenphase der Champions League aufgeteilt und damit ist nun auch klar, bei welchem Dienst welche Spiele bis Dezember laufen werden. Keine Überraschung: Weil Sky oft das Erstauswahlrecht hatte, werden auch die meisten Partien der vermeintlich quotenträchtigen Vereine Bayern und Dortmund beim Sender zu sehen sein. Von den Bayern sind fünf von sechs Spiele bei Sky zu sehen, vom BVB vier von sechs.

Das Bayern-Match gegen Lokomotive Moskau am 2. Spieltag wird dafür von DAZN übertragen, darüber hinaus zeigt der Sender die BVB-Spiele gegen Brügge (24. November) und St. Petersburg (8. Dezember). Kaum an DAZN vorbeikommen werden unterdessen die Fans von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Von den Fohlen wird DAZN fünf Spiele in der Gruppenphase exklusiv übertragen, von den Leipzigern immerhin vier.

Insgesamt werden 110 von 138 Spielen in der kommenden Champions-League-Saison live und in voller Länge bei DAZN zu sehen sein, bei Sky ist es immer nur ein Match pro Spieltag, dafür hatte der Sender eben auch in der Mehrzahl das Erstauswahlrecht. Alle anderen Spiele sind bei Sky in der Konferenz zu sehen.

Es wird übrigens die letzte Saison sein, in der sich Sky und DAZN die Rechte teilen und sich dementsprechend um eine Aufteilung kümmern müssen. Vor einigen Jahren scherzte der Ex-Chef von Sky, Carsten Schmidt, ja noch, man müsse schon studiert haben, um die komplizierte Rechte-Aufteilung zwischen Sky und DAZN zu verstehen. Das hat ab dem nächsten Jahr ein Ende: Ab der Saison 2021/22 sind die Spiele der Königsklasse nämlich nur noch bei DAZN und Amazon Prime Video zu sehen, wobei bei Amazon lediglich das Topspiel am Dienstag zu sehen sein wird. Alle anderen Partien, auch in der Konferenz, sind künftig bei DAZN zu Hause.

Alle Spiele der Gruppenphase 2020/21 im Überblick: