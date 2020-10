Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der TVNow-Datingshow "Are You The One?" haben jetzt auf Griechenland begonnen. Und wie der Streamingdienst der Mediengruppe RTL angekündigt hat, ist Moderator Jan Köppen nicht mehr mit dabei, er führte durch die 20 Ausgaben der in diesem Jahr ausgestrahlten ersten Staffel. Ersatz ist aber schon gefunden: Sophia Thomalla übernimmt die Moderation.

"Über TV-Jobs freue ich mich umso mehr, wenn das Format mir auch privat Spaß macht. So war das für mich bei der ersten Staffel ‚Are You The One?‘. Umso mehr freue ich mich, die zweite jetzt selber moderieren zu dürfen", sagt die neue Moderatorin. Die zweite Staffel des Formats wird Anfang 2021 zu sehen sein - einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Die erste Staffel von "Are You The One?" habe in diesem Jahr für "erfolgreiche Abrufzahlen" gesorgt, heißt es von TVNow, wobei die genauen Zahlen im Unklaren bleiben. In jedem Fall müssen die Zahlen überzeugend gewesen, bei der Ausstrahlung im RTL-Programm sah es für das Format nämlich alles andere als gut aus. Im Mai zeigte man drei Ausgaben mittwochs zur besten Sendezeit, doch die Show blieb im tief einstelligen Marktanteilsbereich hängen. Daraufhin verbannte RTL das Format in die Nacht, doch auch dort waren die Quoten so schlecht, dass die Sendung ihren Sendeplatz verlor.

Bei "Are You The One?" handelt es sich um die Adaption eines gleichnamigen US-Originals von MTV. In der "Love Reality" treffen jeweils zehn Single-Frauen und -Männer aus ganz Deutschland auf ihr vermeintlich perfektes Match – ermittelt mit der Hilfe von Experten. Wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. In einer Villa können die Singles in Challenges Dates gewinnen, bei denen sie sich näherkommen. Am Ende einer jeden Doppelfolge wählen die Singles in der "Matching Night" ihre zehn perfekten Paare. Das Problem: Nur die Anzahl der richtigen Treffer werden aufgelöst und nicht bei welchem Paar sie richtig lagen.