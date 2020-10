Die Nominierten für den Bremer Fernsehpreis 2020 stehen fest. Und wie schon in den vergangenen Jahren dominieren bei der Auszeichnung für besonders gutes Regionalfernsehen die Öffentlich-Rechtlichen. Bis auf eine Nominierung in der Kategorie "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag", die an RTL ging, errangen die Dritten Programmen der ARD sämtliche weiteren Nominierungen. Für RTL geht in der besagten Kategorie ein Beitrag von RTL Hessen über den Selbstmord von Finanzminister Thomas Schäfer ins Rennen.

Antreten muss RTL in gegen ein Beitrag aus dem "Schleswig-Holstein Magazin" des NDR und ein "Lokalzeit OWL"-Bericht des WDR. In der Kategorie "Die beste Sendung" gibt es mit der "Aktuellen Stunde" (WDR) und "Hessenschau" (HR) nur zwei Nominierte. Eine Moderatorin der "Hessenschau" ist zudem auch in der Kategorie "Beste/r Moderator/in" nominiert, Kristin Gesang kann auf eine Auszeichnung hoffen. Sie tritt gegen Tino Böttcher vom MDR und Eva-Maria Lemke vom RBB an. Darüber hinaus ist ein Beitrag der "Hessenschau" als beste Recherche nominiert worden.

Wer die Preise erhält, entscheidet wie immer eine Jury unter dem Vorsitz von Frank Plasberg. Weitere Jury-Mitglieder sind Clare Devlin (WDR), Gesa Eberl (n-tv und RTL), Hans Helmich (Deutsche Welle), Andreas Jölli (ORF) und Birgitta Weber (SWR). Über die Nominierten hat eine Vorjury entschieden. Diese bestand aus: Christian Buch (MDR), Verena Egbringhoff (WDR), Michael Heussen (WDR), Neele Knetemann (RTL), Christian Mößner (BR), Lothar Schmitz (SWR), Ute Wellstein (HR) und Gabriele von Moltke (RBB).

Die Gewinner werden in diesem Jahr am 6. November bei einer virtuellen Preisverleihung bekanntgegeben, durch diese führt Plasberg mit seinen Jury-Kollegen. Musikalischer Gast des Abends ist der Hamburger Singer/Songwriter Thees Uhlmann.

Hier alle Nominierten im Überblick:

Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag

Selbstmord Finanzminister Schäfer, RTL Hessen, 30.3.2020, RTL, Frankfurt am Main

Die Strandgrasnelke, Schleswig-Holstein Magazin, 26.5.2020, NDR, Kiel

Der Tag danach: B68 nach der Autobahneröffnung, Lokalzeit OWL, 19.11.2019, WDR, Bielefeld

Die beste Sendung

Aktuelle Stunde, 6.6.2020, WDR, Köln

Hessenschau, 20.2.2020, hr, Frankfurt am Main

Die beste Moderatorin – Der beste Moderator

Tino Böttcher, MDR Sachsenspiegel, 10.10.2019, MDR, Dresden

Kristin Gesang, Hessenschau, 29.05.2020, hr, Frankfurt am Main

Eva-Maria Lemke, Abendschau, 28.01.2020, rbb, Berlin

Die beste Recherche

Pflege-WG, Hallo Niedersachsen, 22.12.2019, NDR, Hannover

Rechter Terror in Neukölln, rbb Abendschau, 18.7.2019, 4.11.2019, 25.11.2019, 25.1.2020, 17.2.2020, 21.2.2020, rbb, Berlin

Weitere Erkenntnisse im Wilke Wurstskandal, Hessenschau, 15.10.2019, hr, Frankfurt am Main

Worauf wir besonders stolz sind

Leben in der Landmannstraße, Folge 1, Lokalzeit aus Köln, 8.4.2020, WDR, Köln

Vier von fünf Brüdern sterben im Krieg, Lokalzeit OWL, 3.4.2020, WDR, Bielefeld

Wochenserie: Klassengesellschaft "Meine Welt – deine Welt", buten un binnen, 28.1.2020, Radio Bremen, Bremen

Die gelungenste Zuschauerbeteiligung

hessen@home Song, hessen@home, 22.3.2020, hr, Frankfurt am Main

Sing dela sing, zibb, 16.4.2020, rbb, Berlin

zuLAUT, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, 30.10.2019, SWR, Mainz

Das beste regionale Digital-Projekt