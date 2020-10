Es war eine besondere Ausgabe, die ProSieben am Dienstagabend von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gezeigt hat, das kündigte Moderator Steven Gätjen bereits ganz am Anfang der Show an. So war das Finalspiel bereits von Beginn an klar: Klaas sollte darin aus 14 Metern Entfernung einen Basketball im Korb versenken - das hatte er zur großen Überraschung der Zuschauer vor zwei Wochen schon einmal im Finale geschafft. Nun sollte er dieses Kunststück in der letzten Ausgabe der laufenden Staffel wiederholen.

Einen Basketball stellte ProSieben Klaas bereits zu Beginn der Show zur Verfügung, in den sechs anschließenden Spielen konnten die beiden dann weitere Bälle erspielen. Am Ende hatte Klaas fünf Möglichkeiten, um seine Basketball-Künste unter Beweis zu stellen - als Belohnung winkten dieses Mal, anders als sonst, 30 statt 15 Live-Minuten am Mittwochabend. Doch Klaas scheiterte und verlor das Finalspiel - und die "Bestrafung" durch den Sender ist mindestens genau so erwähnenswert wie die möglichen 30 Live-Minuten.

Joko und Klaas müssen durch ihre Niederlage in der Show in der nächsten Woche das U21-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina kommentieren. Gemeinsam mit Kommentator Matthias Stach sitzen sie dann am Mikro und bewerten das Geschehen. René Adler, der eigentlich als Experte vorgesehen war, erklärte am Dienstag bei "Joko & Klaas vs. ProSieben", dass er im Falle einer Niederlage von Joko und Klaas im Finale einen freien Nachmittag habe. Auf Nachfrage klärt ein ProSieben-Sprecher auf: Adler wird als Experte zusammen mit Moderator Matthias Killing am Spielfeldrand stehen.

ProSieben Maxx überträgt das Qualifikationsspiel der deutschen U21-Mannschaft am 13. Oktober ab 17:45 Uhr. Es geht um die Qualifikation zur Europameisterschaft im nächsten Jahr. In jedem Fall dürfte die Aktion für etwas Aufmerksamkeit für das Spiel sorgen - Aufmerksamkeit, die ProSieben Maxx gut gebrauchen kann. Das U21-Match zwischen Deutschland und Belgien kam zuletzt zwar auf bis zu 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, davor waren die Fußball-Übertragungen beim kleinen Sender aus Quotensicht aber meist eine Enttäuschung. Die Spiele liegen meist nur auf Höhe des Senderschnitts - wenn überhaupt.

Klaas hat schon Fußball-Erfahrung

Die Fußball-Kenntnisse insbesondere von Klaas "Gut Kick" Heufer-Umlauf sind inzwischen jedenfalls schon legendär. Vor einigen Jahren besuchte er den Sport1-"Doppelpass" und bekam damals von Joko Anweisungen, was er zu sagen hatte - das Ganze war Teil einer Nummer von "Circus Halligalli". Bei den Fans des "Doppelpass" kam das weniger gut an und Klaas verließ die Sendung vorzeitig. Und auch bei den Machern des Sport1-Talks ist die Aktion in Erinnerung geblieben (DWDL.de berichtete). Bleibt abzuwarten, wie die Fußball-Fans in der nächsten Woche auf das Duo reagieren.