Im Sommer 2019 starteten die Dreharbeiten für "Lucie. Läuft doch!". Damals war die Serie von Eikon Media noch für RTL geplant gewesen, doch als die Mediengruppe RTL vor einigen Monaten einen Ausblick auf die neue TV-Saison warf, tauchte die Serie plötzlich in der Vox-Vorschau auf. Und nun hat der Sender bekanntgegeben, wann "Lucie" zu sehen sein wird. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 18. November, Vox zeigt dann immer jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr zwei Folgen der insgesamt achtteiligen Serie.

Bereits eine Woche vor dem Start, ab dem 11. November, steht die gesamte erste Staffel zum Streamen bei TVNow bereit. Die Hauptrolle in "Lucie. Läuft doch!" übernimmt Cristina do Rego ("Pastewka", "Arthurs Gesetz"), sie spielt die Großstadtgöre Lucie. Die ist jung und explosiv, aber ohne Ausbildung und Plan. Dann wird sie zu Sozialstunden in der brandenburgischen Provinz verurteilt. Doch damit wendet sich das Blatt: Die Berlinerin steigt zur toughen Betreuerin auf und hilft denen, die wirklich Hilfe brauchen.

Neben Cristina do Rego sind in weiteren Rollen Peter Sattmann ("Ein Sommer in Marrakesch"), Eugen Bauder ("Beck is back!"), Kai Albrecht ("Sturm der Liebe"), Sina Tkotsch ("Beste Schwestern") und Robert Schupp ("Tatort") zu sehen. Produzentin ist Michaela Nix. Dorothea Seeger und Nina Rathke zeichnen als Producerinnen verantwortlich. Headautor Nicholas Hause ("Berlin, Berlin") verantwortet die Bücher. In Szene gesetzt wird die Serie von Frauke Thielecke ("Katie Fforde"), Buddy Giovinazzo ("Jenny – echt gerecht!") und Jörg Mielich ("Soko Leipzig"). Redaktionell verantwortlich bei der Mediengruppe RTL ist Petra Hengge.