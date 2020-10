Am 16. Oktober erscheint das neue Solo-Album "Andro" von Rockmusiker Tommy Lee. MTV nimmt das zum Anlass und will den Künstler im Speziellen, aber auch die Rockmusik im Allgemeinen, an einem kompletten Wochenende feiern, konkret geht es um den 17. und 18. Oktober. Jeweils zwischen 6 und 19 Uhr wird man dann die besten Musikvideos aus Lee’s 40-jähriger Karriere zeigen, mit dabei sind natürlich auch die Videos seiner Band Mötley Crüe.

Darüber hinaus bedient sich MTV auch an Videos seiner Kollegen. Angekündigt hat der Sender bereits Musikvideos von Korn, The Offspring, Pearl Jam, Green Day, Metallica, Blink 182, No Doubt, AC/DC, Iron Maiden und Rage Against The Machine.