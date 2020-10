Sat.1 hat die Ausstrahlung weiterer neuer "Rabenmütter"-Ausgaben angekündigt. Ende des vergangenen Jahres meldete sich das Format nach einer langen Pause zurück, holte aber so schlechte Quoten, dass Sat.1 die Sketch-Comedy nach nur wenigen Wochen wieder aus dem Programm nahm. Im Februar 2020 wagte man dann einen neuen Anlauf, doch auch der ging schief. Jetzt hat Sat.1 erneut die Rückkehr der "Rabenmütter" in Aussicht gestellt.

Am Freitag, den 23. Oktober, kehrt die Sketch-Comedy zurück ins Sat.1-Programm. Die verbliebenen Folgen der Staffel sind dann immer ab kurz nach 23 Uhr und damit im Anschluss an die "Greatnightshow" von Luke Mockridge sowie die "Martina Hill Show" zu sehen. Zum festen Ensemble der "Rabenmütter" gehören Milena Dreißig, Mimi Fiedler, Anna Julia Antonucci und Friederike Kempter. Produziert wird die Sketch-Comedy von Unique Media.