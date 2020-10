Nicolette aka Nikola Fountaris ist transsexuell und bekannt als Bloggerin, Influencerin, Autorin und Comedienne. Und demnächst ist sie auch in ihrem ersten eigenen TV-Format zu sehen. Wie Discovery nun nämlich angekündigt hat, nimmt TLC ab dem 30. November "Nicolette – Unzensiert und ungeniert!" ins Programm. Die acht Folgen des Formats läuft dann immer am späten Montagabend ab 23:15 Uhr beim Sender.

Die Koblenzerin wurde durch ihren Youtube Channel und das Instagram-Format ‚Dirty Donnerstag‘, in dem sie wöchentlich Fragen ihrer Community zu den Themen Liebe, Dating und Sex beantwortet, bekannt. Für ihre erste eigene TV-Sendung widmet sich Nicolette künftig dem TLC-Programm. Dafür führt sie sich die unterschiedlichsten Ausschnitte aus dem TLC-Kosmos zu Gemüte und kommentiert das Gesehene. Unterstützung soll Nicolette von weiteren prominenten Gästen erhalten. Jenny Elvers, Mimi Fiedler, Ira Wolff und Aleksandra Bechtel sind in jeweils zwei Episoden ebenfalls zu sehen und nehmen darin kein Blatt vor den Mund. Produziert wird "Nicolette – Unzensiert und ungeniert!" im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Axel Stegmaier, Director Production & Development und Johanna Thiele, Producer. Als Produktionsfirma zeichnet die KG Media Factory für das Format verantwortlich.