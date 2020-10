Das ZDF hat sich frühzeitig entschieden, die von Polyphon produzierte Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" um eine zweite Staffel zu verlängern, gedreht werden soll ab November. Dies bestätigte Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn gegenüber "Bild am Sonntag". Wedhorn spielt in der Serie eine Lehrerin, die völlig unerwartet mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wird und die sich fortan Fragen stellt und Dinge ausprobiert, die sie für immer verändern. Wedhorn bezeichnete die Entscheidung, die Serie weiter zu produzieren als "mutig, sensationell und so wichtig", weil jede achte Frau in Deutschland an Brustkrebst erkrankt.

Die erste Staffel umfasste sechs Folgen, von denen im linearen Fernsehen bislang vier am Donnerstagabend ausgestrahlt wurden. Am kommenden Donnerstag werden die beiden finalen Folgen der ersten Staffel gezeigt. Die Quoten der linearen Ausstrahlung waren eher mäßig: Während in der ersten Woche noch bis zu 3,8 Millionen Zuschauer gezählt wurden, waren in Woche 2 nur noch rund 3,2 Millionen mit dabei. Der Marktanteil lag zuletzt mit um elf Prozent beim Gesamtpublikum und knapp über vier Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich unter dem ZDF-Senderschnitt. Heike Hempel, stellvertretende Programmdirektorin des ZDF, machte aber schon vor der Ausstrahlung deutlich, dass man bei einer solchen Serie insbesondere auch die non-lineare Nutzung im Blick habe. Öffentliche Daten zur Nutzung in der ZDF-Mediathek liegen allerdings nicht vor - sie war aber offensichtlich zumindest so zufriedenstellend, dass nun eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde.