Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr schon so vielen die Reisepläne durchkreuzt - da bilden auch der neue "Bachelor" und seine Partnerinnen in spe keine Ausnahme. Wie RTL nun auf seiner Website bekannt gab, wird die nächste Staffel der Kuppelshow ausschließlich in Deutschland produziert werden. Bislang hatten die Dreharbeiten stets im Ausland, etwa in den USA, Südafrika oder Mexiko stattgefunden. Der "Bachelor" solle für die Dates mit den Frauen verschiedene Städte bereisen, auch ein Date in seiner Heimatstadt steht dann auf dem Plan. Details dazu nannte RTL noch nicht.

Während sich die Bilder im herbstlichen Deutschland von jenen in wärmeren Gefilden deutlich unterscheiden dürften, bleibt beim Konzept ansonsten inklusive Rosen-Zeremonie alles beim Alten. Gezeigt wird die neue Staffel wie gewohnt zu Jahresbeginn. Produziert wird das Format von Warner Bros. International TV Production. Die nächste "Bachelorette"-Staffel, die am morgigen Mittwoch um 20:15 Uhr an den Start geht, konnte übrigens noch auf Kreta produziert werden.