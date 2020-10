Channing Dungey hat Netflix verlassen. Die ehemalige Chefin von ABC Entertainment kam Anfang 2019 zum Streamingdienst und arbeitete dort seither als VP Original Content und Head of Drama. Nach nicht einmal zwei Jahren verlässt sie das Unternehmen nun mit unbekanntem Ziel. Das US-Portal "Deadline", das zuerst über den Abgang berichtete, schreibt, Dungey könnte Susan Rover als President bei Warner BrosTV folgen - diese wurde gerade erst von NBCUniversal zum Chairman of Entertainment Content ernannt.

Nachdem Dungey zum Netflix-Team hinzugestoßen war, verantwortete sie gemeinsam mit Cindy Holland die Eigenproduktionen des Streamingdienstes. Zuletzt hatte auch schon Holland, Head of Content, Netflix verlassen. Der Streaminganbieter machte daraufhin Bela Bajaria zum Global Head of TV. "Ich kenne Channing seit vielen Jahren und es war mir ein Vergnügen, enger mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie ist eine großartige Führungskraft, die immer ihren eigenen Weg eingeschlagen hat und obwohl wir sie vermissen werden, wünschen wir ihr für die Zukunft alles Gute", sagt Bajaria zum Abgang von Dungey.