am 14.10.2020 - 17:30 Uhr

Seit einigen Tagen steigen die Corona-Zahlen in Deutschland wieder stark an, sodass Bund und Länder am Mittwoch über neue Maßnahmen zur Eindämmung des Virus berieten. Aus diesem Anlass haben ARD und ZDF jetzt für den Abend neue Sondersendungen angekündigt, die sich mit den aktuellen Entwicklungen beschäftigen.

Den Anfang macht das "ZDF spezial", das im Anschluss an die "heute"-Nachrichten um 19:20 Uhr ausgestrahlt wird. Matthias Fornoff führt durch die Sendung mit dem Titel "Corona-Gipfel im Kanzleramt - Wie kommt Deutschland durch den Winter?". Im Ersten gibt es um 20:15 Uhr ein "ARD extra" zur Corona-Lage zu sehen, moderiert von Sabine Scholt.

Sowohl im Ersten als auch im ZDF werden sich die nachfolgenden Sendungen um jeweils 15 Minuten verschieben. In der Primetime beginnt "Babylon Berlin" somit ebenso wie "Aktenzeichen XY... ungelöst" erst um 20:30 Uhr. Die großen Privatsender haben dagegen bislang keine Programmänderungen in Aussicht gestellt.