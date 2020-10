Im Jahr 2017 hat Netflix Schlagzeilen mit einer spektakulären Personalie gemacht. Damals wurde bekannte, dass die Hit-Produzentin Shonda Rhimes, verantwortlich für Serien wie "Grey’s Anatomy", "Scandal" und "How to Get Away with Murder", mit ihrer Produktionsfirma Shondaland künftig Serien für Netflix produzieren wird (DWDL.de berichtete). Und während in den vergangenen Monaten und Jahren bereits einige Projekte in der Entwicklung steckten, ist die erste Serie nun fertiggestellt und wird bald veröffentlicht.

"Bridgerton" heißt die von Shondaland produzierte Serie, die ab dem 25. Dezember weltweit exklusiv bei Netflix zu sehen sein wird. Neben Shonda Rhimes war auch Chris Van Dusen maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Inspiriert wurde "Bridgerton" von den Romanen von Julia Quinn. Inhaltlich geht es um die Zeitlosigkeit bleibender Freundschaften und Familien, die ihren Weg erkunden und die Suche nach einer Liebe.

Konkret beschreibt Netflix die Serie so: Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), die älteste Tochter der einflussreichen Familie Bridgerton, gibt ihr Debüt auf dem heiß umkämpften Heiratsmarkt im London der Regency-Epoche. Daphne hofft, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und aus Liebe zu heiraten. Anfangs scheint das auch möglich. Doch als ihr älterer Bruder beginnt, ihre potenziellen Verehrer auszusortieren, lästert die geheimnisumwobene Lady Whistledown in ihrem skandalösen Gesellschafts-Journal über Daphne. Da tritt der äußerst begehrenswerte und rebellische Duke of Hastings (Regé-Jean Page) auf den Plan, ein überzeugter Junggeselle und in den Augen der Mütter der Debütantinnen der absolute Fang der Saison. Obwohl beide lauthals verkünden, kein Interesse daran zu haben, was der andere zu bieten hat, ist ihre gegenseitige Anziehung unbestreitbar. Zwischen ihnen funkt es und es kommt zu einem geistreichen Schlagabtausch, während sie versuchen, den gesellschaftlichen Vorstellungen in Bezug auf ihre Zukunft gerecht zu werden.

Neben den genannten Schauspielern werden in der Serie außerdem unter anderem Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter und Harriet Cains sowie Julie Andrews als die englische Stimme von Lady Whistledown zu sehen bzw. hören sein.