"Stadt, Land, Bild" heißt die neue Unterhaltungssendung, die die "Bild" am heutigen Samstag, den 17. Oktober, erstmals zeigen wird. Und auch wenn man sich nicht mit den angeblich so schwerfälligen TV-Sendern vergleichen will, übernimmt man von ihnen trotzdem die Startzeit um 20:15 Uhr.

Das Konzept ist schnell erklärt: Ähnlich wie beim Klassiker "Stand, Land, Fluss" müssen in der "Bild"-Show verschiedene Fragen einer Kategorie beantwortet werden - aber eben immer nur mit einem Wort, das einen ausgewählten Anfangsbuchstaben hat. Gesucht werden unter anderem ein US-Bundesstaat, eine Fernsehsendung, ein Pizzabelag, ein Trennungsgrund und eine "Bild"-Schlagzeile, die der Teilnehmer gern mal über sich lesen würde.

Präsentiert wird die Sendung am Samstag von Sportmoderator Thomas Wagner, der zuletzt vor allem bei Formaten der Mediengruppe RTL zu sehen war. Er moderiert neben Laura Wontorra "100% Bundesliga" bei Nitro. Bei der "Bild"-Show begrüßt er drei Promis, die sich dem Spiel stellen. Mit dabei sind Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und eben auch Laura Wontorra. In einer Vorschau auf eine weitere Ausgabe sind auch Ingo Appelt, Kai Ebel und Cathy Hummels zu sehen. Bei seiner Unterhaltungsshow setzt "Bild" also auf erprobtes TV-Personal. Produziert wird übrigens nicht in einem Studio, sondern per Webcam im jeweiligen Home Office der Promis.