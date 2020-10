"Wechselnde Gastgeber sind Teil des Sendungsprinzips", sagte eine Vox-Sprecherin gegenüber der "Bild am Sonntag" und bestätigte damit die Informationen des Boulevard-Blatts, dass Michael Patrick Kelly im kommenden Jahr nicht erneut als Gastgeber bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" fungieren wird. Gastgeber-Wechsel sind in der Tat nichts ungewöhnliches: In den ersten drei Jahren hatte noch Xavier Naidoo durch die Sendung geführt, Gastgeber der vierten Staffel waren dann The BossHoss, in Staffel 5 übernahm Mark Forster, ehe dann zwei Staffeln lang Michael Patrick Kelly durch die Sendung führte.

Wer an die Stelle von Michael Patrick Kelly treten wird, ist noch nicht bekannt - in der Vergangenheit übernahmen aber jeweils Musiker die Rolle, die in einer der vorherigen Staffeln schon an dem Format mitgewirkt haben. In dem Format interpretieren die teilnehmenden Künstler Songs ihrer Kollegen neu. Das Format erfreut sich noch immer großer Beliebtheit, in der letzten Staffel bescherte es Vox im Schnitt 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte insgesamt im Schnitt knapp zwei Millionen Zuschauer.

Erfolgreich war "Sing meinen Song" aber nicht nur im Fernsehen, das begleitende Musikalbum bekam nun eine Gold-Auszeichnung für über 100.000 verkaufte Einheiten. Zum ersten Mal überhaupt schaffte zuvor das Album zum TV-Format bereits den Einstieg auf Platz 1 in den Charts nicht nur in Deutschland, sondern gleichzeitig auch in Österreich und der Schweiz. Auch in den Charts bei Amazon und iTunes kletterte das Album auf Platz 1. Vox-Unterhaltungschefin Kirsten Petersen: "Im Namen von Vox gratuliere ich allen Künstlern und den dazugehörigen Teams ganz herzlich zu dieser tollen Auszeichnung. Dass diese Staffel ein Hit war, haben uns bereits die Quoten, Abrufzahlen und Reaktionen auf den Social-Media-Kanälen verraten. Dass das Album jetzt den Gold-Status erlangt hat, ist aber der Beweis dafür, dass die Künstler mit ihren Neuinterpretationen wieder zahlreiche Hits kreiert haben, die die Menschen auch über die Ausstrahlung hinaus begeistern."