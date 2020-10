Die erst vor einer Woche gestartete zweite Staffel ist nach Angaben von TVNow erfolgreicher gestartet als die erste - genaue Zahlen nennt der Streamingdienst nicht, doch in Köln ist man offensichtlich so zufrieden, dass jetzt sogar ein Spin-Off angekündigt wurde. Wie TVNow mitteilte, hat jetzt das Casting für "Princess Charming" begonnen. Dabei handelt es sich um einen Ableger, in deren Mittelpunkt eine "attraktive Bi-Lady" steht, wie es in der offiziellen Mitteilung heißt.

In der neuen Show hoffen sowohl lesbische und bisexuelle Frauen als auch heterosexuelle Männer, das Herz von "Princess Charming" zu erobern. Wie schon im vom "Bachelor" inspirierten Original ziehen die Singles in eine gemeinsame Villa, wo "Vorurteile, Wunsch und Wirklichkeit" aufeinanderprallen und "Klischees befeuert oder entkräftet" werden. TVNow verspricht, "von Catfights bis hin zu heißen Flirts, von Magic Moments bis hin zur großen Enttäuschung" sei alles möglich.

Wann "Princess Charming" bei TVNow an den Start gehen wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings begibt sich in den kommenden Wochen ohnehin erst einmal "Prince Charming" auf die Suche nach der großen Liebe - und schon von nächstem Montag an gibt es die zweite Staffel auch im Free-TV bei Vox zu sehen. Produziert werden beide Shows von Seapoint.