Sky hat den Start des Pop-up Senders Sky Cinema Halloween angekündigt, zwischen dem 23. Oktober und 1. November sollen auf diesem Kanal etliche Horror-Filme zu sehen sein. Mit dabei sind neue Filme wie "Doctor Sleeps Erwachen", "Zombieland: Doppelt hält besser", "ES: Kapitel 2", "Happy Deathday 2U", "Wir", "The Silence", "BrightBurn: Son of Darkness", "Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot", "The Dead Don't Die" und "Annabelle 3".

Gezeigt werden aber auch einige Horror-Klassiker wie die komplette "Final Destination"-Reihe, sieben "Nightmare on Elm Street"-Filme oder auch "Der Exorzist" und "Blair Witch Project". Insgesamt hat Sky 65 Horror-Filme angekündigt, die auf Sky Cinema Halloween zu sehen sein werden.

Rund um Halloween wird Sky bekanntlich auch seine eigenproduzierte Horror-Serie "Hausen" ausstrahlen. Die von Lago Film produzierte Serie ist zwischen dem 29. Oktober und 1. November bei Sky Atlantic zu sehen. Zusätzlich hat man nun auch eine Ausstrahlung bei Sky Cinema Halloween angekündigt. Hier wird man alle sechs Folgen am 1. November ab 18:10 Uhr ausstrahlen.

In "Hausen" zieht der der 16-jährige Juri (Tristan Göbel) gemeinsam mit seinem Vater Jaschek (Charly Hübner) nach dem Tod der Mutter bzw. Frau in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während Jaschek versucht, als Hausmeister des maroden Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, entdeckt Juri nach und nach, dass das Haus ein bösartiges Eigenleben hat und sich vom Leid seiner Bewohner ernährt. Um es zu bekämpfen, muss Juri die teils feindselige, teils apathische Blockbevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen - und sich gegen seinen Vater auflehnen, der immer mehr in den Bann des Hauses gerät.