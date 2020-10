Nach 17 Jahren verließ Jan Henkel 2017 den Bezahlsender Sky, um bei Eurosport zusammen mit Matthias Sammer die Bundesliga-Übertragungen zu moderieren. Doch während die Analysen herausstachen, blieben die Zuschauerzahlen offenbar hinter den Erwartungen zurück, sodass Discovery die Rechte an DAZN abtrat - und Henkel seither nicht mehr vor der Kamera stand.

Das wird sich allerdings in dieser Woche ändern. Wie die "SportBild" berichtet, kehrt der 47-Jährige zu Sky zurück, um mit "Matchplan" eine neue Analyse-Sendung zu präsentieren. Diese ist ab sofort donnerstags um 19:00 Uhr beim Free-TV-Sender Sky Sport News zu sehen. In jeder Ausgabe sind zwei Trainer zu Gast, die sich aus der Sicht einer Mannschaft auf ein Spiel vorbereiten und ihre taktischen Ideen präsentieren. Sie schlüpfen also gewissermaßen in die Rolle des Trainers einer der beiden gegenüberstehenden Mannschaften.

"Die Idee für die Sendung kam mir bei der engen Zusammenarbeit mit Matthias Sammer", so Henkel gegenüber dem Blatt. "Er sagte zu mir den Satz: 'Der Matchplan ist die Königsdisziplin der Analyse.' Laut Matthias brauche man als Trainer schon richtig Mut und Selbstvertrauen, um einen Matchplan im Fernsehstudio zu präsentieren. Da eigst du dich im absoluten Kerngeschäft der Trainerarbeit und beweist, was du wirklich drauf hast."

Bei der Premiere am Donnerstag steht das Revierderby zwischen Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 im Fokus. Hannes Wolf, der seit Kurzem als Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft arbeitet, wird seinen Matchplan für den BVB erarbeiten und präsentieren. Andreas Herzog, der bis Juni die Nationalmannschaft Israels trainierte, wird seine Vorstellungen der Schalker Herangehensweise vortragen. Neben den Aufstellungen und den taktischen Formationen mit und ohne Ball sollen auch Analyseclips des Scoutingfeeds ein Hauptbestandteil der Sendung sein.

"Ein spannendes Format für alle Fußballfans, die sich für die Arbeit vor den 90 Minuten interessieren", so Karl Valks, Vice President Redaktion Sports bei Sky. Jan Henkel fungiert in der einstündigen Sky-Show derweil nicht nur als Moderator, sondern auch als Co-Produzent.