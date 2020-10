Im kommenden Jahr wird die Ära Merkel zu Ende gehen - und schon jetzt laufen die Arbeiten für eine vierteilige Dokumentation über das Leben der scheidenden Bundeskanzlerin, die Ende 2021 beim RTL-Streamingdienst TVNow ausgestrahlt werden soll. Wie schon beim Wirecard-Skandal wurde auch jetzt wieder die UFA mit der Verfilmung beauftragt. Produzenten sind Nico Hofmann, Marc Leptit und Sebastian Werninger. Das Drehbuch für das Filmprojekt schreibt der "Welt"-Herausgeber Stefan Aust, der bereits für die Dokumentation "Hannelore Kohl - die erste Frau" mit UFA Fiction zusammenarbeitete.

"Nach dem großen Erfolg unserer Dokumentation über Hannelore Kohl widmen wir uns gemeinsam mit Stefan Aust großformatig der Lebensgeschichte der Politikerin Angela Merkel. In dem Vorhaben steckt hohe Verantwortung - hier ist eine Frau über Jahrzehnte an die Spitze der Weltpolitik vorgestoßen", so UFA-CEO Nico Hofmann. "Lebensbrüche, Offenheit und der unbedingte Wille zur politischen Macht als Gestaltungswille stehen für mich in der Biografie von Angela Merkel nicht im Widerspruch - ganz im Gegenteil: gerade der politische Umgang mit den Krisen der letzten Jahre zeugen von innerer Souveränität und Integrität."

© WeltN24 / Oliver Schulze Stefan Aust

Dass das Projekt bei TVNow zu sehen sein wird, kommt durchaus überraschend, passt aber durchaus zum Vorhaben des Streamingdienstes, nicht nur mit Serien und leichten Reality-Stoffen für Aufmerksamkeit zu sorgen. "Neben erstklassigen Angeboten in den Bereichen Fiction, Entertainment und Live-Sport wollen wir mit TVNow auch das Zuhause für anspruchsvolle Dokumentationen und Reportagen werden", so Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken der Mediengruppe RTL. Die Merkel-Doku, ist er überzeugt, werde im kommenden Jahr "definitiv ein Programm-Highlight" sein.