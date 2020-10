Sat.1 hat in einer kurzfristigen Programmänderung den Rausschmiss der US-Serie "Prodigal Son" aus dem Programm angekündigt. Die Serie war seit September am Donnerstagabend zur besten Sendezeit in Doppelfolgen zu sehen. Nach einem soliden Start mit mehr als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, waren zuletzt nicht einmal mehr fünf Prozent drin.

Das hat nun Konsequenzen: "Prodigal Son" ist bereits am heutigen Donnerstag, den 22. Oktober, nicht mehr in Sat.1 zu sehen. Stattdessen stellt der Sender in dieser und den nächsten Wochen auf Filme um und setzt voll auf die "Harry Potter"-Reihe. Starten wird man mit der Ausstrahlung von Teil eins, "Harry Potter und der Stein der Weisen". In den Wochen danach wird Sat.1 mindestens noch die "Harry Potter"-Teile zwei bis vier zeigen. Für die Zeit ab dem 19. November liegen derzeit noch keine Programmdaten von Sat.1 vor.

Marktanteils-Trend: Prodigal Son Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre



Für "Prodigal Son" wird es eher keine Rückkehr in das Programm von Sat.1 geben, bislang wurden zwölf Folgen der 20-teiligen ersten Staffel ausgestrahlt. In den USA soll im kommenden Jahr eine zweite Staffel auf Sendung kommen. Wie Sat.1 auf Nachfrage mitteilt, würde die Serie auch künftig bei Sat.1 Emotions (und damit im Pay-TV) laufen. Das Staffelfinale des ersten Durchlaufs wird nach derzeitigen Planungen am 10. November bei Sat.1 Emotions zu sehen sein.

Im Mittelpunkt von "Prodigal Son" steht der Profiler Malcolm Bright, der seine Genialität von seinem Vater geerbt hat. Nur dass dieser sie ganz anders eingesetzt hat: Er ist nämlich als Serienmörder unter dem Pseudonym "Der Chirurg" in die Geschichte eingegangen. Malcolms gewöhnungsbedürftige Art führt zu seinem Rauswurf beim FBI - dann wird er aber für die Aufklärung eines brisanten Mehrfachmordes von einem alten Freund beim NYPD rekrutiert. Nach einer kurzen Begehung des Tatortes entschlüsselt Malcolm das Psychogramm des Soziopathen: Offenbar handelt es sich um einen Nachahmungstäter, der "das Quartett" kopiert - eine Reihe von vier Morden, die ausgerechnet Malcolms Vater 1992 beging. Und so Malcolm wohl oder übel Kontakt mit ihm aufnehmen und um Hilfe bitten - auch wenn er eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte.