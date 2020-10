am 22.10.2020 - 14:03 Uhr

Manchmal holt die Realität Fernsehmacher schneller ein, als sie es wohl selbst für möglich gehalten hätten. Vor nicht einmal 24 Stunden kündigte Sat.1 an, am 9. November die Doku "Mordfall Peggy - Der Täter ist noch unter uns" in der Primetime ausstrahlen zu wollen. Gehen soll es darin um die vor rund 20 Jahren verschwundene Peggy Knobloch, deren sterbliche Überreste erst 2016 gefunden wurden.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Bayreuth das Verfahren eingestellt - wohl auch sehr zur Überraschung der Programmplaner, die jetzt noch einmal kurzfristig umdisponiert haben. So wird Sat.1 die Doku vorziehen und bereits am kommenden Montag, den 26. Oktober zur besten Sendezeit ausstrahlen. Es entfällt eine neue Ausgabe der Reportage-Reihe "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt".

Für die Dokumentation blickt Investigativ-Reporter Christoph Lemmer noch einmal auf die Geschehnisse, bereits seit mehr als zehn Jahren recherchiert er in dem Mordfall. So trifft er auch Manuel S., der als zuletzt Tatverdächtiger gilt, zu einem Interview.