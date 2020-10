am 23.10.2020 - 08:24 Uhr

Bereits vor rund drei Jahren kündigte Regisseur und Autor Tom Tykwer an, dass es zwei weitere Staffeln der Sky/ARD-Serie "Babylon Berlin" geben soll. Und während die erste davon, die dritte insgesamt, Anfang des Jahres bei Sky zu sehen war, ging die Ausstrahlung im Ersten an diesem Donnerstag zu Ende. Jetzt können sich die Macher auf die vierte Staffel konzentrieren: Die Dreharbeiten dazu sollen im Frühjahr 2021 beginnen.

Die Regisseure und Autoren der bisherigen Staffeln, neben Tykwer waren das auch Henk Handloegten und Achim von Borries, befinden sich derzeit gemeinsam mit den Autorinnen Khyana El Bitar und Bettine von Borries in der Fertigstellung der Bücher für die 4. Staffel, die auf dem Volker Kutscher-Roman "Goldstein" beruht. In den Hauptrollen sind unter anderem wieder Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen.

Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto, sagt zur nun ganz offiziell gemachten Fortsetzung der Prestige-Serie: "‘Babylon Berlin’ wird fortgesetzt. Die Dreharbeiten für die 4. Staffel beginnen im Frühjahr 2021 in Berlin. Wir sind sehr stolz auf diese erfolgreiche Serie, die dank der ausgewiesenen Qualität eine so große nationale und internationale Strahlkraft entfaltet hat. Mit ‘Babylon Berlin’ ist es uns gelungen, auch ein jüngeres Publikum zu überzeugen - darüber freuen wir uns sehr." Zumindest im linearen Fernsehen waren die Quoten bei den Free-TV-Premieren zuletzt aber stark rückläufig.

Marcus Ammon, Senior Vice President Original Production bei Sky Deutschland, betont: "Die ersten drei Staffeln von ‘Babylon Berlin’ haben bei Sky ein Millionenpublikum begeistert. Umso mehr freuen wir uns nun gemeinsam mit allen Partnern diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Sky Kunden dürfen sich auf eine weitere großartige Staffel freuen – sei es linear oder auf Abruf."

Produziert wird "Babylon Berlin" von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto für Das Erste, Sky und Beta Film. Verantwortliche Redakteure der Seroe sind Christine Strobl, Christoph Pellander und Carolin Haasis (ARD Degeto), Marcus Ammon, Frank Jastfelder und Lucia Vogdt (Sky Deutschland). Produzenten auf Seiten von X Filme sind Stefan Arndt, Uwe Schott und Michael Polle, Koproduzenten für Beta Film sind Jan Mojto, Dirk Schürhoff und Moritz Herzogenberg.

Auch im Ausland ein Erfolg

Jan Mojto, Geschäftsführer Beta Film, ergänzt: "Mit über 140 verkauften Ländern ist ‘Babylon Berlin’ ein Aushängeschild für deutsche TV-Fiktion und steht in einer Reihe mit den großen Produktionen internationaler Sender und Plattformen. Kreative aus der Branche wie Leonardo DiCaprio, Jeff Goldblum, Stephen King, Modeschöpfer wie Giorgio Armani und Tom Ford, sie alle haben sich in den vergangenen Monaten als ‘Babylon Berlin’-Fans geoutet – in guter Gemeinschaft mit vielen Millionen Zuschauern weltweit!"

Und die Produzenten Stefan Arndt, Uwe Schott und Michael Polle von X Filme Creative Pool sagen: "Gemeinsam mit dem gesamten Team von ‘Babylon Berlin’ freuen wir uns sehr, dass wir die Geschichten von Gereon, Charlotte und all den herausragenden Figuren nun mit Staffel 4 weiter in die dreißiger Jahre hinein tragen. ‘Babylon Berlin’ war von Anfang an ein absolutes Wagnis. Gleichzeitig ist die Brisanz und Aktualität jener Zeit bis heute allgegenwärtig. Umso wichtiger und schöner ist es, dass unsere Serie nun schon seit drei Staffeln eine aus Deutschland heraus geschriebene, international beachtete Erfolgsgeschichte geworden ist. Wir sind optimistisch, dass wir dies mit Staffel 4 nochmals unterstreichen können."