Der Pay-TV-Sender History hat die Ausstrahlung der Doku-Reihe "Spy Wars - Damian Lewis in geheimer Mission" in Aussicht gestellt. Die Reihe soll ab dem 6. Dezember immer sonntags ab 21:55 Uhr zu sehen sein, wobei der Sender auf gleich drei Folgen am Stück setzt. Und wie der Titel der Sendung schon verrät, spielt der Schauspieler Damian Lewis ("Homeland", "Billions") eine Hauptrolle in dem Doku-Projekt.

In der Reihe setzt er sich mit dem Thema Spionage auseinander - anders als bei "Homeland" haben sich die Fälle bei "Spy Wars" tatsächlich ereignet. So blickt Lewis auf "spektakuläre Geheimdienstmissionen" der letzten 40 Jahre zurück. Es soll unter anderem um die Flucht einiger US-Diplomaten aus Teheran gehen oder auch um eine Spionageoperation, die einen Atomkrieg knapp verhinderte. Dabei werden veröffentlichte Geheimdienstdokumente, Berichte von Experten und Zeitzeugen wie früheren Agenten, die an den Operationen beteiligt waren, hinzugezogen. Hinzu kommen nachgestellte Szenen, die Dreharbeiten fanden an Originalschauplätzen in Moskau, Israel und London statt.

Es ist das erste Mal, dass Damian Lewis im Bereich des Factual Entertainments aktiv wird. "Ich habe es genossen, diese Geschichten zu erzählen. Es ist etwas ganz Anderes, als Hamlet, Nicholas Brody oder Bobby Axelrod zu spielen, es sind sehr unterschiedliche Dinge. Hier kam es darauf an, diese unglaublichen Geschichten zu erzählen und sie mit der Welt zu teilen. (…) Dabei versuchen wir auch zu zeigen, was Menschen zu Agenten werden lässt. Ob Rache, Geld, Ego oder der Wunsch, gehört zu werden – die Motivationen jedes einzelnen sind sehr unterschiedlich", sagt der Schauspieler über die Doku-Reihe.

"Spy Wars – Damian Lewis in geheimer Mission" wurde 2019 von Alaska TV in Zusammenarbeit mit Lewis‘ Firma Rookery Productions produziert. Es handelt sich um eine Koproduktion von A+E Networks und A+E Networks UK. Seitens A+E Networks UK zeichnen Dan Korn, Vice President of Programming, und Diana Carter, Commissioning Editor und Head of Talent, verantwortlich. Als ausführende Produzenten auf Seiten von Alaska TV fungierten Chris Fouracre, Ian Lamarra und Paul Sommers, seitens Rookery Productions Gareth Lewis. Letzterer ist der Bruder von Damian Lewis, er führte bei "Spy Wars" zudem die Regie.