Pünktlich zu Halloween setzt FYEO auf Grusel zum Hören: Die Audio-Plattform von ProSiebenSat.1 wird von diesem Sonntag an die Gruselserie "Schwarzes Rauschen" ausstrahlen - und zwar in täglicher Dosis. Bis einschließlich kommenden Samstag erscheint jeden Tag eine neue Folge der Reihe, in der es um einen Radiomoderator geht, der während seiner nächtlichen Call-in-Show immer tiefer in die düsteren Geschichten seiner Anrufer hineingezogen wird.

Schauspieler Andreas Pietschmann, der unter anderem in der Netflix-Serie "Dark" zu sehen war, leiht der Hauptfigur des Moderators Simon Haizmann in der FYEO-Produktion seine Stimme. "Gerade weil ich mich mit dem Horror-Genre nicht so gut auskenne, fand ich es spannend, mich einmal auf die Reise ins Land des Schreckens zu begeben. Mir gefällt die rasante und unerwartete Entwicklung, die meine Figur auf dieser Reise nimmt", sagt Pietschmann.

Dazu komme der Episoden-Charakter, "der den Hörer immer wieder aufs Neue mit einer 'unglaublichen' Begegnung konfrontiert, auf einer horizontalen Ebene aber alle Episoden eng miteinander verbindet und die drängende Frage aufwirft, wie denn alles zusammen hängt", so der Schauspieler weiter, für den die Hauptrolle in einem Audio-Format einen besonderen Reiz ausmacht.

"Was ich schon immer an Hörbüchern und Hörspielen schätze, ist, dass man als Interpret in seinen Mitteln allein auf Stimme und Sprache beschränkt ist. Diese ‚Reduktion‘ finde ich interessant", betont Andreas Pietschmann. "Man kann Schwächen und Unsicherheiten nicht durch optische Tricks wie Gestik, Mimik und Erscheinung ausgleichen. Die ganze Geschichte, alle Figuren werden nur über Stimme und Sprache transportiert. Bilder werden nicht vorgegeben. Der Zuhörer schafft sich sein eigenes Bild. Somit entsteht bei jedem Zuhörer eine eigene und sicher jeweils etwas andere Geschichte."