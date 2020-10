Der erfolgreichste Sender unter den Spartenkanälen ist am Freitag Super RTL gewesen. Mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 2,6 Prozent war der Abstand zu den Zweitplatzierten, ZDFneo, RTLplus und Nitro erreichten jeweils 1,7 Prozent, sehr groß. Zu verdanken hat der Kindersender das in erster Linie der starken Primetime: "Asterix im Land der Götter" kam dort auf 5,2 Prozent Marktanteil, 950.000 Menschen sahen zu. Aber auch zwei Ausgaben von "Ninja Warrior Kids" am Vorabend waren mit 2,4 und 2,5 Prozent ein schöner Erfolg für den Sender.

RTLplus und Nitro lagen, wie bereits erwähnt, auf einem Niveau - was vor allem für RTLplus ein Grund zur Freude ist. Der Sender punktete nach 20:15 Uhr mit alten RTL-Sitcoms: "Ritas Welt", "Nikola", "Alles Atze" und "Die Camper" lagen allesamt auf oder über dem Senderschnitt. Während die drei erstgenannten Serien noch weniger als 2,0 Prozent holte, schafften die "Camper" ab 23 Uhr den Sprung über diese Hürde. 2,1 und 2,6 Prozent waren für zwei Folgen drin. Nitro tat sich dagegen mit "Medical Detectives" in der Primetime schwer und kam damit in der Spitze nur auf 1,3 Prozent, als man die Folgen später wiederholte, waren aber teilweise deutlich bessere 5,5 Prozent drin.

Nach wie vor nicht zufrieden sein kann man bei ProSieben Maxx mit der Anime-Schiene am Freitagabend. Nur 130.000 Menschen sahen sich zur besten Sendezeit "Fairy Tail Movie: Phoenix Priestess" an, der Marktanteil in der Zielgruppe blieb bei schwachen 1,1 Prozent hängen. Drei Folgen von "High School DxD" fielen danach auf weniger als 1,0 Prozent. ProSieben Maxx blieb angesichts dessen bei einem schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,1 Prozent hängen.

Nicht ganz so hart traf es am Freitag DMAX, das mit 1,5 Prozent Tagesmarktanteil aber auch nicht seinen besten Tag hatte. In der Primetime lief es für "Fluss-Monster" mit 1,8 Prozent zunächst noch recht gut. "Die Pythonjäger" erreichten danach aber nur noch 1,2 Prozent und auch "Monsterfische am Haken" kamen lediglich auf 1,4 Prozent.