am 24.10.2020 - 11:11 Uhr

© Bauer Yvonne Bauer





Aus der Mail, die von mehreren Medien zitiert wird, geht hervor, dass der Grund für die Trennung offenbar eine unterschiedliche Vorstellung zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens war. Es sei immer bedauerlich festzustellen, "dass die individuellen Wünsche einzelner Mitarbeiter*innen und die aktuellen Bedürfnisse des Unternehmens nicht mehr zusammenpassen – insbesondere dann, wenn diese Menschen einen großen Beitrag zum Erfolg geleistet haben", schreibt die Verleger in ihrer Mail. "Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass es gut ist, solche Situationen zu erkennen und entsprechend zu handeln."

Jessen kam 2016 zu Bauer und hat beim Konzern den Finanzbereich neu organisiert. "Harald hat vom ersten Tag an die Verantwortung in und für dieses Unternehmen übernommen. Ich konnte mir immer sicher sein, dass er sich sowohl für das Unternehmen als auch für die Familie engagiert", sagt Yvonne Bauer in der offiziellen Pressemitteilung. Wagner arbeitet erst seit zwei Jahren als globaler Kommunikationschef für Bauer. "Arnd wurde schnell zu einem geschätzten Berater und zu einem wichtigen Treiber unseres Veränderungsprozesses. Er hat unsere Kommunikation weltweit professionalisiert und das Thema fest auf unsere Management-Agenda gesetzt."

Eine langfristige Nachfolge für CFO und Kommunikationschef gibt es derzeit noch nicht. Interimistisch wird die Position des Finanzchefs ab sofort von Sarah Vickery übernommen, sie ist aktuell CFO und Strategy Director des Audio-Geschäfts von Bauer. Vickery arbeitet schon seit mehr als 20 Jahren für das Unternehmen. Der Bereich Kommunikation wird vorübergehend von Andrea Mohnsame, Chief HR Officer, verantwortet.