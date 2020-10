am 26.10.2020 - 20:48 Uhr

Schon zu Beginn der Corona-Krise experimentierte Sat.1 mit einem verlängerten "Frühstücksfernsehen" - und fuhr damit aus Quotensicht durchaus gut. Oft lagen die Marktanteile in der zusätzlichen Stunde damals im zweistelligen Bereich, sodass sich die Frage förmlich aufdrängte, wieso der Sender Ende Mai wieder Schluss machte mit der Verlängerung.

Vor Weihnachten setzt Sat.1 jetzt aber doch wieder auf einen Ausbau des "Frühstückfernsehens", wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte. So soll das von Maz & More produzierte Live-Magazin in der Vorweihnachtszeit für fünf Wochen wieder um eine Stunde verlängert werden. Das Special trägt den Titel "Frühstücksfernsehen Hautnah - Die Vormittags-Show" und wird von Karen Heinrichs und Simone Panteleit präsentiert, die dem morgendlichen Sat.1-Publikum bereits vertraut sind.

Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr empfangen die beiden neben prominenten Gästen auch Experten und Menschen mit besonderen Geschichten. Schwerpunkte der Sendung sind nach Angaben des Senders vor allem Themen aus dem täglichen Leben wie Gesundheit, Kochen und Backen, DIY, Beauty, Shopping, Partnerschaft und Dating. "Für uns wird ein großer Wunsch wahr: Wir wollen Fernsehen von Frauen für Frauen mit Frauen machen - und das als beste Freundinnen. Aber die Männer dürfen natürlich auch zuschauen", so Karen Heinrichs.

Der Vermarkter Seven.One Media schielt mit der Sendung daher vor allem auf die weibliche Zielgruppe zwischen 20 und 59. Seit Jahren ist das "Frühstücksfernsehen" der verlässlichste Quotenbringer für Sat.1. In diesem Jahr liegt der durchschnittliche Marktanteil bislang bei rund 15 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die RTL-Konkurrenz "Guten Morgen Deutschland" kann Sat.1 damit deutlich hinter sich lassen.