An Datingshow mangelt es TVNow nicht - und auch im Fiction-Bereich will der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland aufrüsten. Nun hat TVNow mit True Crime noch ein weiteres Genres für sich entdeckt und gleich eine Offensive mit drei Formaten angekündigt. "Wenn etwas ein heißes Thema in Deutschland ist, ist es auch ein heißes Thema für TVNow", sagt Co-Geschäftsleiter Henning Tewes über die inhaltliche Ausrichtung des Streamingdienstes, der im True-Crime-Bereich zweigleisig fahren und auch vom Know-how im eigenen Haus profitieren will.

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Henning Tewes

Konkret wird TVNow zusammen mit "Stern Crime" gleich zwei wahre Geschichten verfilmen. UFA Show & Factual" produziert die mehrteilige Dokumentation "Der Maskenmann" über einen Mann, der über mehr als ein Jahrzehnt hinweg in Schullandheime, Internate und Wohnungen eindrang und mindestens 40 Jungen missbrauchte. 99pro media wiederum setzt zusammen mit "Stern Crime" die Reihe "Storuman - Ein tödliches Geheimnis" um, das mit bisher unveröffentlichtem dokumentarischen Material die Geschichte einer jungen Frau und ihres Verlobten erzählt, deren Traum vom Auswandern beinahe in einer Tragödie endete.

Dazu kommt ein von spin TV produziertes True-Crime-Format mit dem Arbeitstitel "Obduktion", in dessen Mittelpunkt der Berliner Rechtsmediziner Michael Tsokos steht. Und der Name ist hier Programm: Für Aufsehen soll nämlich die Obduktion von zwei echten Kriminalfällen sorgen. Zu sehen sein werden alle Formate ab Anfang 2021. Als Teil der Offensive wird TVNow dann auch die fiktionale Serie "The Investigation" zeigen, die in sechs Folgen vom Mord des dänischen Erfinders Peter Madsen an der jungen, norwegischen Journalistin Kim Wall erzählt.