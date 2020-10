Wenn am 28. November die nächste Folge der ZDF-Krimireihe "Wilsberg" mit dem Titel "Alles Lüge" über den Bildschirm flimmert, dann gibt es auch einen besonderen Gastauftritt eines anderen ZDF-Formats: Oliver Welke begrüßt in einer Schalte dann nämlich Overbeck in einer fiktiven Ausgabe der "heute-show". Anlass ist, dass eine von ihm versehentlich ins Netz gestellte Brandrede gegen Anna Springer (Rita Russek) unverhofft viral geht, ihm den Ruf des "Ovinators" und rasant wachsende Bekanntheit im Netz bringt. Im eigentlichen Fall von geht's unterdessen um Cybermobbing und Fake News, es geht um Verleumdungen, bezahlte Lügenkampagnen und verletzte Gefühle.

Oliver Welke kommentiert seinen Ausflug ins Krimifach so: "Als gebürtiger Bielefelder war es mir natürlich eine große Ehre, bei 'Wilsberg' dabei zu sein. Für meinen ersten Auftritt in einer Krimiserie bin ich schauspielerisch absolut ans Limit gegangen und rechne jetzt fest mit weiteren Rollenangeboten." Overbeck-Darsteller Roland Jankowsky ergänzt: "Zwei Kultsendungen im ZDF treffen aufeinander – welch ein Ereignis! Und ich mittendrin –die Zusammenarbeit mit Herrn Welke war äußerst unterhaltsam und inspirierend … Zunächst erliegt auch meine Figur dem Hype in sozialen Medien, aber am Ende erkennt Overbeck, dass der Weg dieser zweifelhaften Berühmtheit in die Sackgasse führt."

Martin R. Neumann, verantwortlicher ZDF-Redakteur, dazu: "'Wilsberg' hat sich über all die Jahre in die Herzen der Zuschauer gespielt – vor allem durch seinen gepflegten Schabernack im Umgang mit zeitgenössischen Themen und gesellschaftlichen Strömungen. Da lag es nahe, die Kollegen der "heute show" zu fragen, ob wir ihnen nicht auch mal den übergriffigen Kriminalkommissar Overbeck vorbeischicken könnten. In seiner Rolle sowie als Influencer wider Willen schien uns das eine gute Idee.

Ich erinnerte mich zudem an ein lustiges Gespräch mit Oliver Welke vor langer Zeit bei der Verleihung zum 'Deutschen Fernsehpreis'. Dort stellten wir fest, dass wir beide gebürtig aus Bielefeld stammen. Die Erwähnung der freundlichen Stadt am Teutoburger Wald war in 'Wilsberg'-Krimis damals schon Kult, und es lag nahe, Oliver Welke eine kleine Rolle in unserem schönen Format anzubieten. Nun hat es endlich geklappt. Und zwar so gut, dass Oliver Welke mit Nachfolgeengagements rechnen muss …"