Starz hat für seinen internationalen Streaming-Dienst Starzplay mit Fremantle einen Deal über mehrere Serien bekanntgegeben. "Jede dieser Serien erzählt eine sehr unterschiedliche, aber wunderschön erzählte, komplexe Geschichte", sagte Superna Kalle, Executive Vice President, International Digital Networks, Starz. "Erste Liebe, Krieg, Verlustangst und Familienopfer sind universell verwandte Themen, die unser weltweites Publikum ansprechen werden, das bereits ein erstklassiges Streaming-Programm von Starzplay gewöhnt ist."

Dabei geht's zum Einen um "We are who we are", eigentlich eine Koproduktion von Sky Italia und HBO, die hierzulande aber nicht bei Sky, sondern eben nun Starzplay zu sehen sein wird. Erzählt wird darin die Geschichte zweier amerikanischer Kinder, die auf einer US-Militärbasis in Italien leben. Die Serie erforscht Freundschaft, erste Liebe, Identität und geleitet das Publikum in all die chaotischen Freuden und Ängste des Teenagerdaseins. Die Serie umfasst acht je 60-minütige Folgen.

Daneben hat sich Starzplay die Rechte an "Kampf um den Halbmond" gesichert, eine Koproduktion für Arte und Hulu - die Serie steht dementsprechend hierzulande schon in der arte-Mediathek und wird Ende November dort auch im linearen Programm ausgestrahlt. Die Serie taucht durch die Augen des jungen Franzosen Antoine in die Tiefen des syrischen Bürgerkriegs ein. Auf der Suche nach seiner verschollenen, vermutlich toten Schwester schließt sich Antoine mit einer Einheit kurdischer Kämpferinnen – dem selbsternannten größten Alptraum von ISIS – und einer Gruppe aus Idealisten zusammen, die zur Unterstützung nach Syrien gereist sind. Auch diese Serie umfasst acht Folgen.

Und schließlich kommt noch "The Attaché" zu Starzplay, eine fünfteilige Serie des israelischen Senders HOT. Die Serie erzählt die Geschichte von Avshalom, einem israelischen Juden marokkanischer Abstammung. Als seine Frau Annabelle einen Job als Attachée der israelischen Botschaft in Paris findet, zieht der erfolgreiche Musiker mit ihr in die französische Hauptstadt. Die Vorzeichen für ihn als unbekannter Einwanderer in einem fremden Land verändern sich schlagartig, als am Tag seiner Ankunft der größte Terroranschlag in der französischen Geschichte verübt wird. Das erträumte romantische Jahr im Ausland verwandelt sich für das Ehepaar schnell in einen Albtraum – eine Ehekrise in der ewigen Hauptstadt der Romantik, eine persönliche Einwanderungskrise im Herzen Europas und eine Krise der Männlichkeit und des Vaterseins.