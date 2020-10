Erst am vergangenen Wochenende war Beatrice Egli an der Seite von Florian Silbereisen als Co-Moderatorin beim "Schlagerjubiläum" im Erste zu sehen. Demnächst wird die Schlagersängerin erneut als Moderatorin in Erscheinung treten: Gemeinsam mit Alexander Klaws präsentiert sie am Samstag, den 5. Dezember um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen die neue Sendung "SWR Schlager - Die Show", mit der der SWR den Startschuss für sein gleichnamiges Schlagerportal gibt.

In der neuen Sendung, die von Kimmig Entertainment produziert wird, setzt der Sender damit auf zwei ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstars" als Moderatoren-Duo. Wie "Wunschliste" berichtet, werden unter anderem Vanessa Mai, Ramon Roselly, Giovanni Zarrella und Eloy de Jong dabei sein, aber auch Schlagergrößen wie Howard Carpendale und Jürgen Drews - eine Mischung, die ein Stück weit an die Gästeliste der beliebten Silbereisen-Shows im Ersten erinnert. Anders als der "Schlager-Spaß mit Andy Borg" richtet sich "SWR Schlager - Die Show" damit an ein etwas jüngeres Publikum.

Beatrice Egli wird derweil aber nicht nur im SWR Fernsehen zu sehen sein, sondern auch bei RTLplus. Der Spartsender hat für den 25. November den Start der zweiten Staffel von "Ich find Schlager toll" mit ihr und Eloy de Jong bekanntgegeben. Vier neue Folgen laufen mittwochs um 20:15 Uhr, zum Auftakt geht's um "Die beliebtesten Schlager des Jahrtausends 2000 - 2010". Eine Woche später stehen die nächsten zehn Jahre auf dem Programm, ehe es um "die beliebtesten Schlager-Duette" und "die beliebtesten Schlage-Alben" geht.

Künstler wie Ramon Roselly, Norman Langen, Janine Kunze oder Oliver Petszokat kommen in der Rankingshow zu Wort zu. Produziert wird "Ich find Schlager toll" von Maxi Media. Die erste Staffel verzeichnete im vergangenen Jahr in der Spitze mehr als eine halbe Million Zuschauer. Im Anschluss an das Format wiederholt RTLplus noch einmal "Die Schlagernacht des Jahres 2019 - Die schönsten Momente".