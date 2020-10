Fast zwei Jahre nach dem Start von eSports1 schielt Sport1 jetzt auch auf den internationalen eSports-Markt. Wie jetzt bekannt wurde, startet das Unternehmen schon in der kommenden Woche mit eSportsOne einen paneuropäischen eSports-Sender, der unter anderem in Belgien, den Niederlanden, Tschechien und der Slowakei zu empfangen sein soll. Für Sport1 ist es der erste Sender, der außerhalb des deutschsprachigen Raums verbreitet wird.

Bei eSportsOne handelt es sich um einen Pay-TV-Kanal, der zum Start über die M7-Plattformen TV Vlaanderen, CanalDigitaal und Skylink verbreitet wird. Darüber hinaus fungiert M7 als zentraler Satellitenverbreitungspartner. Weitere Plattformen in europäischen Märkten sollen in den nächsten Wochen hinzukommen. Inhaltlich arbeitet eSportsOne mit den Content-Partnern ESL, NBA 2K League und Psyonix mit den Titeln Dota 2, Starcraft 2, Warcraft 3, NBA 2K und Rocket League zusammen.

© Sport1

Ziel sei es, eSports in Zukunft auch in Europa "über die junge Kernzielgruppe hinaus" größer zu machen zu nachhaltig in der Gesellschaft zu verankern, so Schröder weiter. Jährlich sollen über 1.000 Live-Stunden übertragen werden. Die Programminhalte sollen dabei von der Sport1-eSports-Redaktion mit Experten und Influencern aus der englischsprachigen eSports-Community für die internationale Zielgruppe aufbereitet werden. Die Ausstrahlung erfolgt mit englischen Kommentaren, einzelne Übertragungen werden auch von der Redaktion selbst kommentiert und aus einem eigenen Studio gesendet.

Zum Sender-Launch gibt es etwa die Analyse-Show "eSportsOne - Analytics" zu sehen. Ab dem 7. November wird außerdem die Rocket League Championship Series live übertragen.