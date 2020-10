© All3Media Marc Pos hat 2015 seine Produktionsfirma POSVIDEO gegründet

POSVIDEO war 2015 gegründet worden und ist auf Factual Entertainment und Dokumentarserien spezialisiert. Dazu gehören Sendungen wie "De ijzersterkste" (engl. "Strongest on Ice"), "De Curling Quiz", "Stelletje Pottenbakers" ("The Potters"), "Je kent me toch schat" ("Honey, You Know Me") sowie Serien wie "Het Geheim van de Meester" ("Scecret of a Master Painter"), "Historisch Bewijs" ("Historical Evidence") und "Knappe Koppen" (Smart Minds). Bereits in diesem Jahr haben idtv und POSVIDEO zusammengearbeitet und für RTL4 das Format "The Traitors" entwickelt, das sich derzeit in Produktionsvorbereitung befindet.

Markus Schäfer, CEO All3Media Deutschland: "Ich freue mich sehr über die erfolgreiche Entwicklung der idtv unter der Führung von Taco Rijssemus. Ich bin mir sicher: Mit Marc Pos als exzellenter Formatentwickler und Produzent sowie der Zusammenarbeit mit POSVIDEO werden wir ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte der idtv schreiben." Taco Rijssemus, CEO von idtv: "Marc bringt Erfahrung, Wissen und Fähigkeiten ein, die eins zu eins mit den ambitionierten Zielen von idtv übereinstimmen, nämlich innovative Schaffenskraft mit hohen Qualitätsstandards und gesellschaftlichem Engagement zu verbinden. Mit dieser Zusammenarbeit kommen wir unserem Ziel, der größte Qualitätsproduzent in den Niederlanden zu werden, einen Schritt näher." Marc Pos sagt: "idtv ist ein fantastisches Unternehmen mit außergewöhnlich vielen Möglichkeiten. Ich freue mich darauf, mit einem großen und fachlich kompetenten Team zusammenzuarbeiten, um gemeinsam qualitativ hochwertige Programme zu entwickeln."