am 28.10.2020 - 13:37 Uhr

Die Corona-Pandemie prägt den Alltag der Menschen weltweit, da will das ZDF nun auch noch fiktional mit der Krise auseinandersetzen. Wie jetzt bekannt wurde, verfilmt der Sender den fiktiven Stoff "Die Welt steht still" von Autorin Dorothee Schön über eine Konstanzer Oberärztin, die zu Beginn der Corona-Krise selbst an Covid-19 erkrankt. Verkörpert wird die Ärztin von Schauspielerin Natalia Wörner, die Regie übernimmt Anno Saul.

© ZDF/Markus Hintzen Frank Zervos

Für den Film hat Dorothee Schön in den vergangenen Monaten bei Klinikpersonal recherchiert. Network Movie Film- und Fernsehproduktion übernimmt die Produktion des Films, der als "Fernsehfilm der Woche" ausgestrahlt werden soll, als Produzentinnen fungieren Jutta Lieck-Klenke und Anne-Lena Dwyer. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2021 beginnen - wann genau der Film den Weg ins Programm schafft, steht noch nicht fest.