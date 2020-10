Die RTL Group hat ihre ihre gesamte Beteiligung am kanadischen Multi-Channel-Network verkauft. Für 102 Millionen Euro gingen die Anteile an die BBTV Holdings Inc. Für die Luxemburger war es rückblickend ein gutes Geschäft: Bereits im Jahr 2013 hatte man 51 Prozent der Anteile an Broadband TV erworben.

Der Deal gehörte seinerzeit zu den ersten MCN-Übernahmen seiner Art und war mit nur 27 Millionen Euro ein vergleichsweise kleines Investment. Die Fantasie im Markt ließ die Bewertungen der Multi-Channel-Networks in der Zwischenzeit explodieren lassen. Von der Option, auch die restlichen 49 Prozent zu erwerben, nahm die RTL Group jedoch schon vor mehr als drei Jahren Abstand.

Nun also der Verkauf, der nach Angaben der RTL Group auf den drei Prioritäten "Core, Growth, Alliances & Partnerships" basiere. "Diese umfasst auch die kontinuierliche Überprüfung des Konzern-Portfolios sowie den Ausbau der europäischen Digital-Geschäfte in den Bereichen Streaming, Werbetechnologie und digitalem Video", erklärte das Unternehmen.

Im Anschluss an die Erstinvestition stellte die RTL Group einst weiteres Kapital in Höhe von 19,8 Millionen Euro in Form von Wandelanleihen zur Verfügung. Diese werden nun durch eine neue Anleihe des börsennotierten Unternehmens BBTV Holdings ersetzt, die nach Angaben von RTL im Dezember 2021 fällig wird.