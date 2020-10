Seit mehr als 20 Jahren produziert der SWR den "Tigerenten Club" für Das Erste und den Kika. Vom kommenden Wochenende an wird ein neues Kapitel in der Geschichte der Kinder-Spielshow eröffnet, denn fortan soll sie live ausgestrahlt werden. Der Kika wird den "Tigerenten Club" ab dem 31. Oktober jeweils samstags um 10:45 Uhr als Live-Sendung ins Programm nehmen, die Wiederholung läuft wie gehabt sonntags früh im Ersten.

Das neue Konzept sieht vor, dass die Spiele fortan in den SWR-Studios in Baden-Baden aufgezeichnet werden. Daraus entstehen wiederum die Zuspielfilme für eine wöchentlich live produzierte Gesamtsendung aus Stuttgart, in der aktuelle Themen mit Stars und anderen Gästen behandelt werden. In der ersten Folge sind die Social-Media-Stars Lisa und Lena zu Gast, die sich den Fragen des Publikums stellen. Als musikalischer Gast ist Tom Gregory mit dabei.

Bei der Moderation ändert sich derweil nichts: Wie gehabt wird der "Tigerenten Club" von Amelie Stiefvatter und Johannes Zenglein präsentiert.