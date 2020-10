am 29.10.2020 - 11:25 Uhr

Super RTL, das gallische Dorf der deutschen Fernsehlandschaft: Das Kölner Unternehmen, das sich wie so viele andere Sender inzwischen als Content Hub versteht und mehr bietet als ein lineares Programm, baut sein Licensing-Geschäft mit einer exklusiven Vermarktungspartnerschaft aus. Der französische Hachette-Verlag macht Super RTL zum Home of Asterix in Deutschland und überträgt die Vermarktungsrechte.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Asterix eine der zeitlosen Lieblingsmarken von Kindern und Eltern für unser Lizenzportfolio gewinnen konnten, die auch nach über 60 Jahren nichts von ihrem Charme verloren hat und immer über jede Menge Potential verfügt", erklärt Thorsten Braun, Chief Revenue Officer bei Super RTL. Geplant sei eine große Produktwelt für die inzwischen mehrere Generationen übergreifende Fangemeinde der Asterix-Welt, die sowohl klassische Produkte als auch Angebote für Liebhaber umfassen soll.

Zusätzlich zum Vermarktungsgeschäft wird Super RTL Ende 2021 auch die derzeit in Produktion befindliche Animationsserie "Idefix" ausstrahlen. Das als Prequel angelegte CGI-Format stellt die Abenteuer des Vierbeiners in den Vordergrund, bevor er auf Asterix und Obelix stieß. Produziert werden seit vergangenem Jahr zunächst 52 Episoden mit jeweils 11 Minuten Länge. Fans sollen sich auf Gastauftritte bekannter Figuren aus der Comic- und Filmreihe freuen können.



"Super RTL und Asterix verbindet eine lange Erfolgsgeschichte, nicht nur weil selbst meine Kinder schon mit den Geschichten der beiden Gallier aufgewachsen sind! Wann immer die Filmklassiker bei uns im Programm laufen, begeistern sie Familien in ganz Deutschland und sorgen stets für fantastische Einschaltquoten. Ich bin mir sicher, dass auch Idefix‘ Abenteuer zahlreiche kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer fesseln wird!", sagt Claude Schmit, CEO Super RTL.

Mehr zum Ausbau des Lizenzgeschäft, der Entwicklung des Werbemarkts und einem Ausblick auf die geschäftliche Entwicklung geben Claude Schmit und Throsten Braun im Gespräch mit DWDL.de - zu lesen am Freitag.